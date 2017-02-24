Тема зомби-апокалипсиса настолько популярна в кинематографе, что порой начинает казаться весьма вероятной. Вполне закономерный страх, надо сказать: если люди боятся смерти, то смерть от рук зомби особенно неприятна.





Житель Польши Роберт Конечны , видимо, особенно недолюбливает живых мертвецов, потому решил выстроить себе абсолютно неприступный дом-крепость, куда не проникнет ни одно такое создание. Зомби-эксперты утверждают, что в случае их нашествия, Роберт может остаться единственным живым существом, надежно забаррикадировавшимся в своей крепости.





Анти-зомби дом расположен на окраине Варшавы, и некоторые из его замечательных особенностей включают подъемный мост, надземный бассейн для питьевой воды, скрытые входы, плотные бетонные «ставни» для всех окон и дверей и солнечные панели на крыше. Единственное, что способно уничтожить дом – это, наверное, ракеты и бомбы, но вот зомби туда точно не прорвутся.





Дом может герметично закрываться и у него подвижные стены, которые позволяют этому бункеру быть либо полностью открытым, либо полностью закрытым. Единственный вход находится на втором этаже, и к нему можно добраться только по подъемному мосту. Кроме того, все внешние части надежно залиты цементом и оснащены камерами слежения и системой пожаротушения.





Дизайн дома был разработан компанией KWK Promes, и он гарантирует самый высокий уровень выживаемости в случае угрозы со стороны зомби. На веб-сайте компании написано: «Наиболее важным условием наших клиентов является чувство максимальной безопасности». Разработав эту анти-зомби крепость, креативные дизайнеры, кажется, добились своей цели – теперь жильцы могут не бояться атаки живых мертвецов, хотя, согласитесь, её вероятность ничтожно мала.

















В анти-зомби крепости также предусмотрен гостевой домик, так что если кто-то сможет подружиться с такими предусмотрительными и осторожными хозяевами, то у него будет возможность исследовать эту конструкцию и даже забронировать себе безопасный угол на случай зомби-апокалипсиса.

Текст: Flytothesky.ru