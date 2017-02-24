Дева — чувствительный знак зодиака

Если вы ищете партнера-идеалиста, который готов отдать жизнь (без преувеличения) за свою любовь, которой будет хранить верность (но и настойчиво требовать того же от вас), который встретит с вами старость (но не надейтесь что она будет спокойной) – обратите внимание на деву.





Люди этого знака любят чистоту и стараются соблюдать ее во всех сферах своей жизни (а в личной – в первую очередь!). Именно поэтому дева очень долго взвешивает решение даже о простой дружбе, не говоря уже о таком жизненном важно вопросе как брак. Этот знак живет в очень практичном, сугубо материалистическом мире. Ему не до безумных страстей. Нет, конечно, они могут быть, но лишь тогда, когда дева поймет, что ей это необходимо.

В целом она равнодушна к бурным проявлениям любви. Наверное, это единственный знак зодиака, который предпочтет плотнее закрыть окна и выключить свет, если услышит под своими окнами первый куплет серенады. Деве это ни к чему до тех пор, пока она не будет уверена в искренности претендента на ее руку и сердце. Только спокойные, ровные и долговременные ухаживания могут приоткрыть дверь в ее сердце. И если дева вас впустит – это всерьез и надолго. Вот тогда вы и узнаете всю нежность и теплоту, на которые способен этот чувствительный знак.

К слову, осторожность и холодность деву делают из нее манящий объект для очень многих. Но только самым достойным и целомудренным в конце тщательного отбора будет оказана честь находиться рядом с ней. И если дева почувствует, что вы именно тот человек, которого она искала, то будет бороться за вас до последнего вздоха. Но не стоит слишком расслабляться. Дева, как вы помните, любит чистоту. Она сразу почувствует первую же вашу «недостойную» мысль и даже не станет опускаться до ревности. Просто исчезнет, оставив после себя лишь легкий аромат ускользнувшего счастья.

Текст: Flytothesky.ru