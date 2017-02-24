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Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

25.02.2017 13:09 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Санаторий Белиц-Хайльштеттен когда-то был огромным комплексом из 60 зданий, построенном в конце 19-го века неподалеку от Берлина для лечения и реабилитации больных туберкулезом. Затем санаторий перепрофилировали в военный госпиталь для германской имперской армии во время Первой мировой войны. Здесь в 1916 году залечивал свою рану на бедре, полученную в битве при Сомме, молодой Адольф Гитлер. В 1945 году после капитуляции Германии Белиц-Хайльштеттен стал самым крупным советским военным госпиталем за рубежом.

После вывода советских войск из Германии комплекс пытались приватизировать, но безуспешно. Сегодня несколько его секций используются как неврологический реабилитационный центр и как центр по исследованию болезни Паркинсона. Остальная же часть бывшего гигантского санатория оказалась заброшенной. Отсутствие человека привело к тому, что комплекс «захватили» деревья и растения, постепенно превращая его в подобие города-призрака.Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Когда-то чистенькие стены санатория покрыты граффити. Теперь эти стены безмолвно наблюдают за постепенным обветшанием и упадком зданий.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Дикий виноград и другие вьющиеся растения атакуют строения, и теперь двор выглядит как миниатюрный лес.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Когда-то это место было свидетелем битвы жизни и смерти, сегодня оно похоже на постапокалиптическую картинку.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

В этих обветшавших помещениях лечили раненого Адольфа Гитлера.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Здесь же, в 1990 году, лечился от рака печени лидер ГДР Эрих Хонеккер.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Одинокая ванна в одинокой комнате.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Старая-престарая доска с указанием общего количества пациентов и их количества по отделениям; ветхая лестница явно нуждается в ремонте.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Плитка отваливается от стен, кровати ржавеют, яркие огни операционной выключены.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Лес активно наступает на территорию санатория Белиц-Хайльштеттен.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

В санатории, состоящем из 60 зданий, была своя мясная лавка, ресторан, пекарня и огромная прачечная.

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Санаторий Белиц-Хайльштеттен когда-то был огромным комплексом из 60 зданий, построенном в конце 19-го века неподалеку от Берлина для лечения и реабилитации больных...

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