Санаторий Белиц-Хайльштеттен когда-то был огромным комплексом из 60 зданий, построенном в конце 19-го века неподалеку от Берлина для лечения и реабилитации больных туберкулезом. Затем санаторий перепрофилировали в военный госпиталь для германской имперской армии во время Первой мировой войны. Здесь в 1916 году залечивал свою рану на бедре, полученную в битве при Сомме, молодой Адольф Гитлер. В 1945 году после капитуляции Германии Белиц-Хайльштеттен стал самым крупным советским военным госпиталем за рубежом.

После вывода советских войск из Германии комплекс пытались приватизировать, но безуспешно. Сегодня несколько его секций используются как неврологический реабилитационный центр и как центр по исследованию болезни Паркинсона. Остальная же часть бывшего гигантского санатория оказалась заброшенной. Отсутствие человека привело к тому, что комплекс «захватили» деревья и растения, постепенно превращая его в подобие города-призрака.





Когда-то чистенькие стены санатория покрыты граффити. Теперь эти стены безмолвно наблюдают за постепенным обветшанием и упадком зданий.





Дикий виноград и другие вьющиеся растения атакуют строения, и теперь двор выглядит как миниатюрный лес.





Когда-то это место было свидетелем битвы жизни и смерти, сегодня оно похоже на постапокалиптическую картинку.





В этих обветшавших помещениях лечили раненого Адольфа Гитлера.





Здесь же, в 1990 году, лечился от рака печени лидер ГДР Эрих Хонеккер.





Одинокая ванна в одинокой комнате.





Старая-престарая доска с указанием общего количества пациентов и их количества по отделениям; ветхая лестница явно нуждается в ремонте.





Плитка отваливается от стен, кровати ржавеют, яркие огни операционной выключены.





Лес активно наступает на территорию санатория Белиц-Хайльштеттен.





В санатории, состоящем из 60 зданий, была своя мясная лавка, ресторан, пекарня и огромная прачечная.

























Текст: Flytothesky.ru