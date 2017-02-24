|
Заброшенный госпиталь Белиц-Хайльштеттен, в котором лечился Гитлер
25.02.2017 13:09 — Калейдоскоп | Flytothesky
Санаторий Белиц-Хайльштеттен когда-то был
После вывода советских войск из Германии комплекс пытались приватизировать, но безуспешно. Сегодня несколько его секций используются как неврологический реабилитационный центр и как центр по исследованию болезни Паркинсона. Остальная же часть бывшего гигантского санатория оказалась заброшенной. Отсутствие человека привело к тому, что комплекс «захватили» деревья и растения, постепенно превращая его в подобие города-призрака.
Когда-то чистенькие стены санатория покрыты граффити. Теперь эти стены безмолвно наблюдают за постепенным обветшанием и упадком зданий.
Дикий виноград и другие вьющиеся растения атакуют строения, и теперь двор выглядит как миниатюрный лес.
Когда-то это место было свидетелем битвы жизни и смерти, сегодня оно похоже на постапокалиптическую картинку.
В этих обветшавших помещениях лечили раненого Адольфа Гитлера.
Здесь же, в 1990 году, лечился от рака печени лидер ГДР Эрих Хонеккер.
Одинокая ванна в одинокой комнате.
Старая-престарая доска с указанием общего количества пациентов и их количества по отделениям; ветхая лестница явно нуждается в ремонте.
Плитка отваливается от стен, кровати ржавеют, яркие огни операционной выключены.
Лес активно наступает на территорию санатория Белиц-Хайльштеттен.
В санатории, состоящем из 60 зданий, была своя мясная лавка, ресторан, пекарня и огромная прачечная.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санаторий Белиц-Хайльштеттен когда-то был огромным комплексом из 60 зданий, построенном в конце 19-го века неподалеку от Берлина для лечения и реабилитации больных...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии