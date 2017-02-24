Главная причина, почему люди не могут достигать целей и добиваться ощутимых результатов в жизни





Синдром отложенной жизни – это когда вы постоянно откладываете на потом свое счастье и успех. Вы думаете, что станете жить лучше после того, как:

— закончите учебу,

— женитесь или разведетесь,

— родите детей,

— сбросите лишний вес,

— выучите иностранный язык и так далее

Это своеобразная ловушка разума, куда попадают очень многие люди. Сегодня мир открыт, в интернете можно обучиться почти всему бесплатно. Перед людьми распахиваются небывалые возможности, так почему многим так и не удается реализоваться и воплотить в жизнь свои мечты и цели?

Главная ошибка — в ожидании и откладывании

Психика человека может находиться в постоянном ожидании чего-то. На самом деле это простая защитная реакция, которая бережет вас от очередной неудачи. Мозг понимает, что даже если вы закончите курсы английского языка, то это не означает, что вы автоматически начнете больше зарабатывать или найдете работу мечты. Поэтому даже поход на курсы вы откладываете. Вы можете не решаться выучить новый язык несколько лет, а после того, как все же пойдете брать уроки, обнаружите, что секрет успеха не в этом. Скорее всего, вы снова будете ждать какого-то подходящего момента, снова примите какое-то решение, которое не приведет к результату. И так по кругу. На самом деле вы попали в ловушку синдрома отложенной жизни.

Что советуют психологи?

1. Не надейтесь, что жизнь изменится через 5 лет. Жить длинными отрезками куда проще, ведь мозг не способен «заглянуть» в будущее, а потому он себя как бы убаюкивает, успокаивает. Вы живете в режиме «сейчас-сейчас» и ждете, что когда-то все изменится. Это главная ошибка. Психологи рекомендуют жить здесь и сейчас, не откладывая на потом. Чем больше вы стараетесь сейчас, чем лучше живете сейчас, тем лучше будете жить и потом! Нельзя откладывать, думая, что потом счастье накопится и вам станет хорошо. Жизнь – это ежедневный труд. Труд сейчас, а не потом.

2. Откажитесь от иллюзий. Многие годами, а то и десятилетиями живут в иллюзиях. Например, девушка выходит замуж за человека, который выпивает, но успокаивает себя тем, что как только родится ребенок, все изменится. Появляются дети, муж продолжает пить. Детям за 20, а женщина все не может осознать и понять, что прожила в иллюзии счастливых отношений. Вы успокаиваете себя тем, что «все так живут» и рассчитываете, что когда-то станет лучше. А если взглянуть реальности в лицо? Ведь когда человеку уже 50 лет, то вряд ли можно рассчитывать на внезапное счастье и удачу. Откажитесь от иллюзий и признайтесь себе сами, что ваше ожидание и реальность полностью не соответствуют друг другу.

3. Пишите планы. Начните составлять списки дел, которые вы можете сделать уже сегодня, чтобы улучшить свое положение. Например, некоторым нужно начать с банальной уборки и избавления от всего того хлама, который годами скапливался в квартире. Даже если вы собираетесь переехать через несколько месяцев, не ждите этого момента. Вложите силы, а, возможно, и деньги в то, чтобы уже сегодня жить лучше! Планируйте свой день так, чтобы хоть на миллиметр приближаться к мечте, а не просто откладывать ее на будущее, которое так никогда и не настанет, если вы будете двигаться в том же темпе, что и сейчас.

Текст: Flytothesky.ru