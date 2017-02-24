Почему одним удается сразу «выстрелить» на работе, а другие годами засиживаются на неприметных и низкооплачиваемых должностях? Почему девочка без опыта работы может претендовать на должность руководителя, а дама со стажем, скорее всего, так и останется на текущей позиции?





1. Желание всем нравиться. Если вы работаете в компании и хотите завоевать к себе доверие, то наверняка стараетесь всем помогать, поддерживать и заботиться. Женщина в принципе склонна ухаживать и помогать, но вот на рабочем месте такие инициативы не всегда приводят к успеху. Вам могут быть благодарны коллеги, вы можете быть со всеми в хороших отношениях, но на высокую позицию возьмут только тех, кто успешно справляется со своей работой, а не берет на себя чужие обязанности. Например, у вашей коллеги заболела дочь, а потому нужно отпроситься с работы. Вы не можете отказать, берете часть обязанностей на себя. Или коллега никак не может закончить презентацию, а потому вы остаетесь доделывать работу вместе. Если вы всем нравитесь, то это еще не означает, что вас ждет повышение. Учитесь говорить нет и проявлять жесткость, ведь иначе о росте по карьерной лестнице вам можно забыть.

2. Беретесь за все задания. Женщины нередко склонны делать мелочи, которых никто не видит вместо того, чтобы сосредоточиться на сути вопроса. Согласитесь, повышение, скорее всего, получит тот сотрудник, который увеличил прибыль компании на 20%, чем тот, кто успешно упаковал 200 подарков бизнес-партнерам. Второе вам может показаться важнее, а, кроме того, вы скажите, что вложили в упаковку душу. В то же время ваш руководитель, конечно, похвалит и подбодрит, но перспективное место в новом отделе достанется снова не вам. Учитесь видеть суть и проявлять свои таланты в бизнесе. Ведь на упаковку подарков или распечатку копий для совещания можно поставить и сотрудника без опыта работы.

3. Страх стать мужчиной в юбке. Все мы знаем, что есть руководители, которые сразу кричат и от неуверенности в себе проявляют агрессию. Не обязательно быть такой женщиной-руководителем. У представительниц прекрасной половины больше шансов добиться успехов при наличии обаяния и умении спокойно разговаривать. Но это не значит, что вы должны под всех прогибаться и не иметь своего мнения. Научитесь отделять зерна от плевел. Поймите, что женственность вполне может сочетаться с деловыми качествами и твердостью характера.

4. Вы посылаете неправильные сигналы. Если при разговоре с начальником вы смотрите в пол, мямлите и не можете отстоять свою точку зрения, то, скорее всего, вас оставят на том месте, где вы сейчас находитесь. Нередко девушки и женщины хихикают, смущаются, заигрывают с начальником, делают неуместные комплименты вместо того, чтобы выработать в себе навык говорить по существу, четко и внятно презентовать свою работу. Начальник-мужчина все видит, чувствует и понимает. Поэтому вы остаетесь в должности секретаря, а кто-то смелый, но, возможно, даже без опыта претендует на повышение и увеличение зарплаты.

5. Пассивность. Вы можете всем сердцем хотеть заполучить новую должность, но если ведете себя пассивно, то начальство будет считать, что вас все устраивает. Например, вы стараетесь, хорошо работаете, всем помогаете. Оглашают новую должность, но на нее берут не вас, а сотрудника с улицы. Вы можете даже затаить злобу на начальство, считать, что новый сотрудник не заслуживает эту работу. Хотя сами вы не проявляли инициативу, не высовывались, ничего не предлагали, а начальник даже не знал, что вы хотите получить повышение. Если бы вы сказали, что хотите новую должность, то вас бы как минимум выслушали. Вы могли получить рекомендации по поводу своей работы, обратную связь о том, что нужно улучшить, чтобы претендовать на новую позицию. В любом случае вы бы получили толчок вперед. Однако этого не произошло, а потому вы могли просто злиться и обижаться.

Работать и оставаться женственной нелегко, но еще сложнее добиваться успеха в мире бизнеса и при этом не терять мягкость характера и любви к людям. Если вы хотите добиться успеха на работе, то, возможно, пришло время изменить свои психологические установки и поведение на рабочем месте.

Текст: Flytothesky.ru