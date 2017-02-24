Некоторые факты порой звучат слишком странно, чтобы быть правдой; тем не менее, они научно подтверждены, хотя им по-прежнему могут не верить. Эти факты являются самым лучшим подтверждением того, что наш мир все же весьма необычен и загадочен.





1. Съемный пенис осьминога

Небольшой моллюск под названием осьминог-аргонавт – еще тот выдумщик. Самцы этого вида обладают пенисом-щупальцем, в котором хранятся сперматофоры. Во время спаривания они отделяют от себя этот пенис, отдавая его самке, а сами уплывают в безопасное место. После такой процедуры мужчины-аргонавты не умирают, а отращивают себе новый пенис (гектокотиль) для следующего брачного сезона.

2. Региональный акцент ворон

Если вы думаете, что акцент бывает только у людей, то вы не правы. Например, вороны с легкостью отличают друг друга по говору того региона, откуда они родом. Птицы обычно выбирают себе пару с тем же диалектом, чтобы сохранить гены и лучше адаптироваться к местным условиям. Кроме того, самки по акценту подбирают себе наиболее биологически пригодного самца.

3. Внутренняя поверхность щеки состоит из той же ткани, что и влагалище

Ваш рот и влагалище сделаны из одной ткани – многослойного плоского эпителия. Эта ткань отличается ускоренной регенерацией и лучше всего подходит для областей, где возможно постоянное трение. Возможно, сей факт может помочь объяснить тайны орального секса.

4. Пирсинг древних ирландцев.

Мумии мужчин-ирландцев (так называемые болотные тела), обнаруженные археологами, обладали проколотыми или изуродованными сосками. Оказывается, ирландские лидеры носили в них кольца, которые должны были целовать их подданные в знак уважения. Если же правитель был свергнут или в чем-либо провинился перед своим народом, то после смерти его соски вырезали.

5. Сверчок-термометр

Частота трелей сверчка изменяется в зависимости от окружающей среды. Если вы хотите знать примерную температуру воздуха, подсчитайте количество этих трелей в течение 15 секунд, а затем прибавьте к цифре 37. Полученное число будет приблизительно равняться температуре в градусах по Фаренгейту.

6. У жирафов и людей одинаковое количество шейных позвонков

Можно предположить, что у жирафа, как самого высокого животного в мире, в его длинной шее очень много костей (шейных позвонков). Удивительно, но их у него ровно девять, как и у человека.

7. Иск против самого себя

Житель Кентукки по имени Ларри Рутман в 1996 году подал в суд на Ларри Рутмана, требуя от самого себя 300 тысяч долларов, так как он запустил бумеранг, который в конечном итоге стукнул его по голове. Ларри выиграл это дело и страховая компания выплатила всю сумму. Мужчина утверждал, что из-за удара у него нарушилась память, плюс это привело к вспышке его гиперсексуальности, что весьма осложнило ему жизнь. Он даже хотел подать в суд на компанию-производителя бумеранга, но адвокат вовремя его отговорил.

8. Страх поездов

Когда в США появились первые поезда, то американцы панически их боялись, считая, что паровые локомотивы, движущиеся со скоростью 80 км в час, смертельно опасны для организма: у женщин может вылететь матка, а в худшем случае человеческое тело вообще расплавится.

9. Квартирная «мошенница»

47-летний адвокат Андре-Франсуа Раффре заключил сделку с 90-летней Жанной Кальман, составив договор пожизненного содержания в обмен на её жилплощадь после смерти старушки. Адвокат должен был выплачивать Жанне около 500 долларов ежемесячно. Раффре умер в 77 лет, заплатив в итоге 184 тысячи долларов за квартиру, в которой ему так и не суждено было пожить. Жанна пережила его на 2 года и умерла в возрасте 122 лет.

10. Австралийский акцент как результат пьянства

По словам австралийского ученого и языковеда Дина Френкеля, у австралийцев достаточно невнятное произношение из-за их предков, постоянно пьяных ранних поселенцев континента. Их прадеды просто-напросто регулярно напивались и в таком состоянии вели беседы, а их способ общаться из поколения в поколение перенимался подрастающими детьми.

Текст: Flytothesky.ru