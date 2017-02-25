﻿ Антропологи реконструировали лицо человека, убитого 1400 лет назад. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Антропологи реконструировали лицо человека, убитого 1400 лет назад

25.02.2017 23:20 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Лицо человека, убитого в Шотландии около 1400 лет назад, было мастерски реконструировано с помощью цифровых технологий и послужило отличным материалом для повышения квалификации современных антропологов и судебно-медицинских экспертов. Одно можно сказать наверняка: никогда не связывайтесь с татуированным шотландским горцем, жившем в 6 веке.

Антропологи реконструировали лицо человека, убитого 1400 лет назад

На удивление хорошо сохранившиеся останки были погребены в пещере около Черного острова в восточной части Шотландии. Оказалось, что пещера использовалась в качестве кузницы, а в её углу на спине лежал скелет со скрещенными ногами, заваленный камнями.

Этой находкой заинтересовались в университете Данди, а точнее в его Центре по анатомии и идентификации людей (CAHID), специалисты которого забрали скелет для проведения дальнейших исследований.

Радиоуглеродный анализ костей показал, что мужчина умер между 430 и 630 годами нашей эры. А это означало, что покойный принадлежал к пиктам, одному из шотландских племен, которое яростно сопротивлялось вторжению как римлян, так и англов вплоть до 10 века. Собственно, пиктами их назвали римляне, что переводилось, как «окрашенный» или «татуированный».

Антропологи реконструировали лицо человека, убитого 1400 лет назад

 У мужчины были многочисленные переломы лицевых костей и костей черепа в результате минимум пяти ударов. «Первый удар выбил ему зубы с правой стороны, – говорит руководительница проекта и судебный антрополог, профессор Сью Блэк. – Второй удар предположительно дубинкой сломал челюсть с левой стороны. Третий привел к травме затылка, возможно, когда мужчина упал головой на твердый предмет, скорее всего, камень».

Но первые удары не были смертельными.

«Четвертый удар каким-то оружием пронзил насквозь череп, когда мужчина лежал на земле, – продолжает Сью Блэк. – Пятый же удар был нанесен другим, более крупным предметом, и повредил верхнюю часть черепа».

Далее специалисты провели цифровую реконструкцию лица покойника возрастом в почти полторы тысячи лет. Эта процедура стала возможной благодаря объединению анатомической науки, антропологии, судебно-медицинской техники и технологии построения изображений.

Как прошел последний день жизни древнего шотландца, так и осталось загадкой для исследователей. Тем не менее, антропологи надеются, что дальнейшие раскопки пещеры и более детальный анализ костей все же дадут им больше информации.

Антропологи реконструировали лицо человека, убитого 1400 лет назад

Руководитель раскопок Стивен Берч говорит следующее: «Расположение останков этого мужчины дает нам представление о культуре людей того времени и процедуре похорон. Увы, но мы так и не знаем мотив его убийства: возможно, это был банальный личный конфликт, а, возможно, даже жертвоприношение».Антропологи реконструировали лицо человека, убитого 1400 лет назад

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лицо человека, убитого в Шотландии около 1400 лет назад, было мастерски реконструировано с помощью цифровых технологий и послужило отличным материалом для...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как перестать переедать раз и навсегда?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика