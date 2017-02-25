Лицо человека, убитого в Шотландии около 1400 лет назад, было мастерски реконструировано с помощью цифровых технологий и послужило отличным материалом для повышения квалификации современных антропологов и судебно-медицинских экспертов. Одно можно сказать наверняка: никогда не связывайтесь с татуированным шотландским горцем, жившем в 6 веке.





На удивление хорошо сохранившиеся останки были погребены в пещере около Черного острова в восточной части Шотландии. Оказалось, что пещера использовалась в качестве кузницы, а в её углу на спине лежал скелет со скрещенными ногами, заваленный камнями.

Этой находкой заинтересовались в университете Данди, а точнее в его Центре по анатомии и идентификации людей ( CAHID ), специалисты которого забрали скелет для проведения дальнейших исследований.

Радиоуглеродный анализ костей показал, что мужчина умер между 430 и 630 годами нашей эры. А это означало, что покойный принадлежал к пиктам, одному из шотландских племен, которое яростно сопротивлялось вторжению как римлян, так и англов вплоть до 10 века. Собственно, пиктами их назвали римляне, что переводилось, как «окрашенный» или «татуированный».





У мужчины были многочисленные переломы лицевых костей и костей черепа в результате минимум пяти ударов. «Первый удар выбил ему зубы с правой стороны, – говорит руководительница проекта и судебный антрополог, профессор Сью Блэк. – Второй удар предположительно дубинкой сломал челюсть с левой стороны. Третий привел к травме затылка, возможно, когда мужчина упал головой на твердый предмет, скорее всего, камень».

Но первые удары не были смертельными.

«Четвертый удар каким-то оружием пронзил насквозь череп, когда мужчина лежал на земле, – продолжает Сью Блэк. – Пятый же удар был нанесен другим, более крупным предметом, и повредил верхнюю часть черепа».

Далее специалисты провели цифровую реконструкцию лица покойника возрастом в почти полторы тысячи лет. Эта процедура стала возможной благодаря объединению анатомической науки, антропологии, судебно-медицинской техники и технологии построения изображений.

Как прошел последний день жизни древнего шотландца, так и осталось загадкой для исследователей. Тем не менее, антропологи надеются, что дальнейшие раскопки пещеры и более детальный анализ костей все же дадут им больше информации.





Руководитель раскопок Стивен Берч говорит следующее: «Расположение останков этого мужчины дает нам представление о культуре людей того времени и процедуре похорон. Увы, но мы так и не знаем мотив его убийства: возможно, это был банальный личный конфликт, а, возможно, даже жертвоприношение».

Текст: Flytothesky.ru