Ядерная катастрофа всегда приносит разрушения и страдания людям, которые с присущим им самомнением считают, что сумели приручить мирный атом. Увы, но эта энергия, как дикий зверь, в любой момент может выйти из под контроля. 11 марта 2011 года в японском регионе Тохоку произошло сильное девятибалльное землетрясение, которое сопровождалось не менее мощным цунами, в результате чего на ядерной АЭС Фукусима-1 произошла авария, приведшая к ряду взрывов на некоторых энергоблоках. Было эвакуировано порядка 200 тысяч жителей, а зона бедствия расширена до 30 км.

Спустя пять лет польский фотограф Аркадиуш Подниесински побывал в Фукусиме и сделал серию снимков опустевшего города.

1. Пустая дорога Фукусимы – так выглядит заброшенный город-призрак





2. Кустарник почти наполовину поглотил оставленный в спешке автомобиль





3. Рояль в пустом школьном кабинете музыки





4. Остатки былой красоты – так сейчас выглядит помещение косметологической клиники





5. Провалившийся пол в спортивном зале





6. Внутри чьего-то брошенного жилища





7. Машины, оставленные прямо на дороге, которая уже полностью заросла кустарниками и травой







6. Пустая, но ярко освещенная улица выглядит особенно зловеще





9. Пауки – единственные оставшиеся клиенты этого магазина





10. Представители службы безопасности всегда проверяют посетителей этой зоны на наличие радиации





Текст: Flytothesky.ru