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10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года
25.02.2017 22:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Ядерная катастрофа всегда приносит разрушения и страдания людям, которые с присущим им самомнением считают, что сумели приручить мирный атом. Увы, но эта энергия, как дикий зверь, в любой момент может выйти из под контроля. 11 марта 2011 года в японском регионе Тохоку произошло сильное девятибалльное землетрясение, которое сопровождалось не менее мощным цунами, в результате чего на ядерной АЭС Фукусима-1 произошла авария, приведшая к ряду взрывов на некоторых энергоблоках. Было эвакуировано порядка 200 тысяч жителей, а зона бедствия расширена до 30 км.
Спустя пять лет польский фотограф
1. Пустая дорога Фукусимы – так выглядит заброшенный город-призрак
2. Кустарник почти наполовину поглотил оставленный в спешке автомобиль
3. Рояль в пустом школьном кабинете музыки
4. Остатки былой красоты – так сейчас выглядит помещение косметологической клиники
5. Провалившийся пол в спортивном зале
6. Внутри чьего-то брошенного жилища
7. Машины, оставленные прямо на дороге, которая уже полностью заросла кустарниками и травой
6. Пустая, но ярко освещенная улица выглядит особенно зловеще
9. Пауки – единственные оставшиеся клиенты этого магазина
10. Представители службы безопасности всегда проверяют посетителей этой зоны на наличие радиации
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Ядерная катастрофа всегда приносит разрушения и страдания людям, которые с присущим им самомнением считают, что сумели приручить мирный атом. Увы, но эта энергия,...
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