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10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

25.02.2017 22:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Ядерная катастрофа всегда приносит разрушения и страдания людям, которые с присущим им самомнением считают, что сумели приручить мирный атом. Увы, но эта энергия, как дикий зверь, в любой момент может выйти из под контроля. 11 марта 2011 года в японском регионе Тохоку произошло сильное девятибалльное землетрясение, которое сопровождалось не менее мощным цунами, в результате чего на ядерной АЭС Фукусима-1 произошла авария, приведшая к ряду взрывов на некоторых энергоблоках. Было эвакуировано порядка 200 тысяч жителей, а зона бедствия расширена до 30 км.

Спустя пять лет польский фотограф Аркадиуш Подниесински побывал в Фукусиме и сделал серию снимков опустевшего города.10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

1. Пустая дорога Фукусимы – так выглядит заброшенный город-призрак

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

2. Кустарник почти наполовину поглотил оставленный в спешке автомобиль

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

3. Рояль в пустом школьном кабинете музыки

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

4. Остатки былой красоты – так сейчас выглядит помещение косметологической клиники

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

5. Провалившийся пол в спортивном зале

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

6. Внутри чьего-то брошенного жилища

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

7. Машины, оставленные прямо на дороге, которая уже полностью заросла кустарниками и травой

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года
10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

6. Пустая, но ярко освещенная улица выглядит особенно зловеще

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

9. Пауки – единственные оставшиеся клиенты этого магазина

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

10. Представители службы безопасности всегда проверяют посетителей этой зоны на наличие радиации

10 фото города Фукусима после аварии на ядерной АЭС 2011 года

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Ядерная катастрофа всегда приносит разрушения и страдания людям, которые с присущим им самомнением считают, что сумели приручить мирный атом. Увы, но эта энергия,...

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