Как получить любую работу?





«Расскажите нам о себе», — предлагает работодатель, откидываясь на спинку внушительного кресла, и вся твоя наносная уверенность скатывается вниз по стеночке. В голове звенит пустота, ты начинаешь мычать что-то нечленораздельное, перескакивая с одной темы на другую и почему-то упуская самое важное. Его лицо смотрит на тебя слегка сурово и иронично, как будто он нарочно издевается, а потом ты слышишь заезженную фразу: «Мы вам сообщим». Пять минут позора и свобода. Но можно ли выйти из этой игры победителем?

Перед тобой 6 правил грамотного позиционирования себя на собеседовании, которые помогут оставить о себе самое благожелательное впечатление, получив любую работу.

1. Будь предельно лаконичным

Запомни, чтобы удержать внимание работодателя на себе, тебе нужно говорить как можно более кратко и по делу. Естественно, ты очень развитая и разносторонняя личность, у тебя много достоинств и деликатных подробностей из личной жизни, но вся эта информация – тонна мусора, которая утонет в голове работодателя, утянув и тебя за собой. Постарайся отвечать на каждый вопрос сдержанно, вмещаясь в пределы одной минуты, тогда есть шанс быть действительно услышанным.

2. Сконцентрируйся на профессиональной информации

Семейный статус, личные увлечения или хобби могут прокатить, если ты ищешь себе друга или спутника жизни. На собеседовании от тебя ждут знаний исключительно в профессиональной области, не личных качеств (усердный, дружелюбный, пунктуальный), но навыков, которые ты сможешь применить уже сейчас. Сконцентрируйся на том, какой опыт работы ты имеешь в данной области, какое образование получил, какими программами владеешь, каких успехов уже достиг. Если тема тебе известна хорошо, можешь углубиться в нюансы.

3. Оперируй цифровыми показателями

Что звучит более выигрышно? «Я работал в маркетинговой отрасли и имею приличный опыт холодных продаж». Или: «Я полтора года занимал должность главного менеджера в маркетинговой области и имею 5-летний опыт холодных продаж, обслужив больше тысячи клиентов». И та, и другая информация одинакова, однако подача, оформленная в цифровые рамками, впечатляет гораздо больше. К тому же у работодателя складывается более точная картинка о твоих способностях. Используй этот прием на собеседовании!

4. Повышай планку

Бессмысленно убеждать работодателя в том, что твои способности отвечают их минимальным требованиям, когда главная цель собеседования – показать, что ты лучший из всех возможных претендентов, которые метят на эту должность. Хочешь действительно впечатлить? Рассказывай не только о своих профессиональных умениях, но рисуй красивые перспективы, как в рекламе. Никому не интересен сам продукт, интересно то, что он может предложить (популярность, стабильность, новизну и прочее). Расскажи о том, что нового ты можешь внести в фирму, как твое присутствие положительно скажется на рабочем процессе.

5. Используй «эффект сэндвича»

Если ты еще совсем зеленый специалист, у которого ни опыта нет, ни знаний, учись подавать информацию о себе под правильным углом. Например, свою молодость ты можешь позиционировать как энергичность и лошадиную выносливость, а неопытность – как готовность быстро обучаться, внеся свежее видение в работу компании. Очень важно уметь подавать плохую информацию последовательно. Так, начинать лучше только с позитивной ноты – описать полученный опыт, образование и недюжинные способности. Затем перейти к негативным фактам – отсутствию конкретных знаний, неумению общаться с людьми и прочее. А уже точку поставить снова на позитиве: какие твои умения и качества смогут компенсировать указанные выше недостатки?

6. Отрепетируй свою речь

Сейчас это кажется смешным, но хорошая практика никогда не бывает лишней. Уверен ли ты, что сможешь предстать перед работодателем спокойным и уверенным в себе, что не будешь нести всякой чуши и бесконечно мычать свое «э-э-э»? Лучше всего потренироваться перед зеркалом или даже записать себя на камеру. Так ты сможешь в режиме онлайн отследить свои сильные и слабые стороны, увидеть, в каких моментах ты запорол все впечатление, а на какой фразе стал особенно дерганным. Отрепетируй речь так, чтобы она звучала действительно убедительно и не была длиннее минуты.

Легко не бывает, но если эта работа тебе нужна, сделай все возможное, чтобы ее получить. Доведи свою презентацию да совершенства!

Текст: Flytothesky.ru