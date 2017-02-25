На заднем дворе своего дома новозеландец Брайан Кокс «вырастил» изумительной красоты церковь из деревьев . Зрелище это действительно потрясающее, но ещё более удивительно то, что ему на это потребовалось всего лишь 4 года!





Кокс очень тщательно отбирал подходящие деревья для своей будущей живописной церкви. Для стен были выбраны деревья со стволами под цвет камня, а для крыши — деревья с редкой листвой, для того, чтобы его церковь всегда была освещена солнечным светом. Секрет Брайна Кокса заключается в том, что он является владельцем озеленительной компании Treelocations, которая пересаживает целые, живые деревья с помощью огромных механизированных лопат. Такая технология дала ему возможность пересаживать живые деревья по своей собственной задумке и дизайну, в результате чего всего за 4 года и была создана эта дивная церковь (с поддерживающим её железным каркасом).

Кокс много путешествовал и интересовался конструкцией церквей по всему миру. Такой опыт и знания и послужили ему вдохновением. «В один прекрасный день я вышел на задний двор своего дома и подумал, что на этом месте очень не хватает церкви. Так я и приступил к работе. В апреле 2011 года я расчистил площадку и соорудил железный каркас, основываясь на своих знаниях, которые я приобрёл на протяжении многих лет изучения церковных конструкций». — делится своими впечатлениями Брайан.

































Текст: Flytothesky.ru