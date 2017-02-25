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Мужчина потратил целых 4 года, чтобы вырастить церковь из деревьев
26.02.2017 13:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
На заднем дворе своего дома новозеландец Брайан Кокс «вырастил» изумительной красоты
Кокс очень тщательно отбирал подходящие деревья для своей будущей живописной церкви. Для стен были выбраны деревья со стволами под цвет камня, а для крыши — деревья с редкой листвой, для того, чтобы его церковь всегда была освещена солнечным светом. Секрет Брайна Кокса заключается в том, что он является владельцем озеленительной компании Treelocations, которая пересаживает целые, живые деревья с помощью огромных механизированных лопат. Такая технология дала ему возможность пересаживать живые деревья по своей собственной задумке и дизайну, в результате чего всего за 4 года и была создана эта дивная церковь (с поддерживающим её железным каркасом).
Кокс много путешествовал и интересовался конструкцией церквей по всему миру. Такой опыт и знания и послужили ему вдохновением. «В один прекрасный день я вышел на задний двор своего дома и подумал, что на этом месте очень не хватает церкви. Так я и приступил к работе. В апреле 2011 года я расчистил площадку и соорудил железный каркас, основываясь на своих знаниях, которые я приобрёл на протяжении многих лет изучения церковных конструкций». — делится своими впечатлениями Брайан.
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На заднем дворе своего дома новозеландец Брайан Кокс «вырастил» изумительной красоты церковь из деревьев. Зрелище это действительно потрясающее, но ещё более...
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