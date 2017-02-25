Сначала они по уши влюблены друг в друга. Парочка гуляет по парку, пожирая друг друга глазами, часами напролет смотрит любимые фильмы, кидается попкорном или целуется у проходной. Любое действие половины возбуждает и будоражит кровь! Кажется, так будет всегда…





Ну а потом проходит время, страсти остывают, им на смену приходит быт с его извечными проблемами. Неожиданно отношения становятся пресными и рутинными, проведенное вместе время перестает быть праздником. События, встречи, поездки – все это больше не дарит радости. Можно ли вернуть в отношения романтику и смех? Перед вами 10 способов, которые помогут сказать «нет» семейной меланхолии.

1. Устройте партнеру приключение-загадку

Заготовьте пять или больше карточек, на которых разбросайте самые разные виды деятельности – от совместного посещения спа-салонов или дегустации вин в другом городе до приема горячей ванны при свечах и ночных прогулках при луне. Расформируйте «приключения» по конвертикам и предоставьте партнеру возможность угадать, чем вам предстоит заниматься сегодня вечером. Неизвестность даже банальное событие превращает в настоящий праздник!

2. Займитесь креативной съемкой

Если ваша половина обожает фотографироваться, самое время отправиться по городу с камерой в руке. Вот только превратите обычную фотосессию в нестандартное развлечение! Например, выбирайте только танцевальные позы, фотографируйтесь со смешными незнакомцами, либо воссоздайте свою версию любимого фильма в пределах города. Поверьте, вам будет над чем посмеяться!

3. Превратитесь в дизайнеров

Что помогает по-настоящему сблизиться с партнером? Совместная работа! Только она должна действительно быть увлекательной. Попробуйте превратиться в дизайнеров и заняться собственным интерьером. Например, вручную из ничего соорудить чайный столик, сделать рамку для фотографии или выкрасить скучную стену в гостиной. Сначала это покажется сложным, ну а потом вы втянетесь…

4. Встретьте рассвет на велосипедах

Как давно вы вместе любовались закатом или рассветом? Почему бы не закинуть в рюкзак термос с кофе, пару булочек, а затем отправиться в небольшое приключение? Возьмите напрокат ролики, велосипеды, да что угодно! Будьте уверенны, вы запомните это утро.

5. Устройте соревнование подарками

Напомнить о своих чувствах помогут не только совместные вылазки на природу, но и взаимные сюрпризы. Что может быть интереснее, чем выйти охотиться на рынок за подарками друг для друга? Музыкальные диски, книги, бижутерия, смешные носки, вкусная еда – все что угодно! Условие одно: у вас есть час на поиски, партнер совершает покупки отдельно от вас, после чего вы обмениваетесь вашими «сокровищами».

6. Подготовьте компрометирующие вопросы

Нет ничего более сексуального, чем узнавать партнера с новой и неожиданной стороны. Как насчет компрометирующих вопросов, которые заведут любимого в тупик, и на которые можно ответить не менее интересными вопросами к вам? Что угодно, от его первых эротических фантазий, до ее мыслей во время того самого поцелуя.

7. Купите билеты в парк развлечений

Ну кто сказал, что карусели или яркие водные горки рассчитаны только на детей? Сходите вместе в комнату кривых зеркал, проиграйте в тире все мелкие деньги, насладитесь огнями аттракционов, поедая липкую сахарную вату, почувствуйте себя школьниками на первом свидании. По крайней мере, приятные воспоминания вам гарантированны!

8. Запишитесь вместе на мастер-класс

Это может быть урок классических бальных танцев, шедевры итальянской кухни или курсы французского. Как бы там ни было, совместное обучение чему-то новому и полезному избавит вас от повседневной рутины, подарит возможность привнести в семейную жизнь нечто экстраординарное и волнующее.

9. Устройте вылазку «городских кочевников»

Насколько хорошо вы знаете свой город? Ответить на этот вопрос вы сможете, отправившись на разведку в самые отдаленные районы своего города. Не только заброшенные шахты или карьеры, но и вполне обитаемые улицы, до которых у вас раньше просто не доходили руки. Например, музеи и парки, в которых вы по случайному стечению обстоятельств еще не бывали.

10. Покатайтесь на лодке или катере

И конечно, одним из самых романтичных занятий является поездка на озеро или реку, где можно не только поплавать на лодке, но и взять напрокат катамаран или катер. Только представьте тихий вечер, свежий ветерок, волшебную красоту заката и любимого рядом. Можно болтать о вечном, дурачиться, читать друг другу стихи, вы будете в зоне недосягаемости для всех мирских забот!

А еще можно играть в шахматы, собирать вместе потрясающие коллажи из любимых фотографий, петь дуэтом в караоке, лепить суши или кататься на лошадях. Возможностей привнести красок в повседневную жизнь так много! Главное, захотеть.

Текст: Flytothesky.ru