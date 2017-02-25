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Какими бывают женские слезы?

26.02.2017 17:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как же не любят наши мужчины женские слезы, просто не выносят вид заплаканного лица. Но с каким наслаждением женщины используют слезы в качестве настоящего оружия и средства манипуляции над своими парнями. Но слезки бывают разными и подают они всегда разные знаки.

О чем можно прочесть на лице плачущей дамы?

Какими бывают женские слезы?

Сначала об искренности. Многие дамы являются весьма впечатлительными и сентиментальными особами. Поэтому в любой момент они могут заплакать от жалости над бездомным котенком, во время просмотра очередной «мыльной оперы» (особенно в том случае, если фильм сопровождается проникновенной мелодией) или получив известие о смерти известного человека. Но эти слезы быстро высыхают на лице. Чтобы не прослыть бесчувственной личностью, мужчина может немного посочувствовать тому, о ком плачет его женщина, а затем инцидент будет исчерпан.

Как же хочется, чтобы глаза любимой дамы застилали лишь слезы счастья. Они появляются лишь в самые трогательные минуты жизни. Чаще всего глаза блестят от слез в день собственного бракосочетания, в момент получения обручального кольца, в день рождения ребенка. Эти минуты женщина и ее близкие люди не забывают никогда. Как тут реагировать? Остается только также искренне порадоваться и пустить слезу.

А вот слезы обиды катятся из глаз довольно часто. Виноват в этом может любимый человек, знакомые люди и даже случайные прохожие. Одно неосторожное слово или действие способно вызвать такие слезы. Если в произошедшем виноваты знакомые, коллеги, соседи, родственники, то стоит мягко утешить даму, попросить ее не обращать внимания на эти мелочи и перевести разговор на другую тему. А вот если обида пришла от любимого мужчины, то ему предстоит длинный и примирительный разговор для того, чтобы дама забыла об этих слезах.

Но самыми действенными бывают слезы актрисы. Когда женщина понимает, что с помощью воды, катящейся из глаз, можно манипулировать мужчинами, она с большим удовольствием начинает действовать. С помощью таких слез можно выпросить дорогой подарок, побудить парня к какому-то действию и тому подобное. Здесь уже речь идет об очевидной женской выгоде. И если мужчина не понимает этого, то он все чаще и чаще будет видеть в глазах своей дамы такие слезы, не имеющие ничего общего с искренностью и любовью.Какими бывают женские слезы?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Как же не любят наши мужчины женские слезы, просто не выносят вид заплаканного лица. Но с каким наслаждением женщины используют слезы в качестве настоящего оружия...

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