Иногда у всех нас возникает потребность слегка притормозить и порефлексировать над тем, движемся ли мы в нужном нам направлении или же жизнь пролетает мимо нас. Это особенно актуально, если появляется стойкое ощущение застойного состояния. Однако застой не всегда равняется отставанию. Сравните себя с медленно формирующейся волной, терпеливо выжидающей момента, когда она превратится в один мощный водяной вал и сделает бросок. Будьте спокойны, что вы на верном пути, если вам по-прежнему присуще следующее:





1. У вас нет страха перемен

Наверное, вы вряд ли планируете работать всю жизнь на одного работодателя. Вы одиноки, так как мечтаете встретить действительно партнера-единомышленника. И провести всю свою жизнь в одном городе вы тоже не хотите. Это интересно и, главное, нормально – не оседать навечно, а продолжать изучать этот огромный мир. Кто-то и после сорока не знает покоя, стремясь к изменениям. Так что сделайте паузу и поразмышляйте, что вы еще не исследовали, не узнали и не увидели.

2. У вас нет жажды накопительства, зато вы хотите увидеть мир

Познание мира – это то, что делает человека богаче. Однако такой выбор ведет к необходимости компромисса с финансовыми аспектами. Уж если вы приняли решение путешествовать, значит это будет в ущерб регулярному пополнению собственного банковского счета. Однако, когда вы предпочли опыт и впечатления накопительству, значит, вы самый настоящий свободный человек.

3. Вы не страшитесь неудач, умея извлекать из них пользу

Когда вы, споткнувшись, падаете, вы просто поднимаетесь и отряхиваетесь, а затем делаете выводы и стараетесь более аккуратно ходить. Если же вы позволите себе испугаться падения, вы навсегда застрянете в зоне комфорта. А живущие в зоне комфорта в первые ряды не выбиваются. У человечества наверняка не было бы самолетов, компьютерной техники или инновационных лекарств, поскольку все это создано людьми, не боявшимися поражения.

4. Вы умеете мечтать и вам не чуждо вдохновение

Если возникает потребность перейти в режим спокойствия, а ваш ум желает «помолчать» и помечтать – это свидетельствует о наличии у вас творческого начала, а успех всегда начинается с креативного ума. Вы можете зайти в своих мечтах и стремлениях ровно до тех границ, которые поставит вам ваш разум.

5. Вы работаете не только из-за зарплаты, удовлетворение работой для вас тоже значимо

Вы можете примириться с не самой щедро оплачиваемой работой, если видите в ней смысл, и она приносит вам ощутимое удовлетворение. Деньги – это насущная необходимость, однако радость от них преходяща. Это похоже на приобретение новейшего гаджета. Поначалу вы неимоверно счастливы, но спустя время этот гаджет становится обыденным предметом, не вызывающим эмоций.

6. Вы не приемлете компромисс в выборе партнера

Вы не желаете размениваться на «неправильных» людей. Когда вас гложет грусть по причине отсутствия второй половины, напомните себе, что грусть эта – ничто по сравнению с разочарованием и болью от неверного выбора. Вы знаете свою человеческую ценность и значимость, потому компромисс в этом вопросе для вас неприемлем.

7. Вы последуете за своей мечтой, даже без гарантии успеха

Делайте то, что дает ощущение полета и приносит радость даже без малейшей гарантии на результат и конечный успех. В этой жизни вообще нет никаких гарантий. Кстати, успех начинает свой путь изнутри вас, а не приходит только извне.

8. Вы делаете перерывы для перезагрузки и не признаете трудоголизм

Выгорание – это уже эпидемия современности. Нельзя жить исключительно работой и её жестким планированием. Всем нам необходимы периодические перезагрузки и умственный, эмоциональный и физический отдых, чтобы увидеть, что в этом мире существуют и другие интересы.

Текст: Flytothesky.ru