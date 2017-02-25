Страшно, жутко, ужасно. Почему люди любят проводить вечера или даже ночи в компании зомби, монстров, восставших мертвецов и прочей нечисти, которых предпочитают нам показывать режиссеры знаменитых ужастиков? Чем этот жанр привлекателен? Ведь ни о каком эстетическом наслаждении в данном случае речь не идет.





Любой хорошо снятый фильм ужасов будет держать зрителя в напряжении с первых минут и до финального кадра. Да и не просто в напряжении, а в откровенном страхе, что обязательно приведет к выбросу адреналина. А его так часто не хватает в скучной повседневной жизни. Хочется встряхнуть себя, напитаться сильными эмоциями. Иногда под рукой нет другого способа это сделать. Вот и включаешь новый ужастик, который так хорошо разрекламировали в интернете. Искореженные гримасы персонажей фильма, нагоняющие жути звуки, страшные панорамы — именно это и приводит зрителя в полный восторг. Местами приходится закрывать глаза от страха, но эмоции и интерес гонят дальше. А если смотреть фильм ужасов в 3D-кинотеатре, то все ощущения возрастают в геометрической прогрессии. Страх сковывает так, что даже с места сойти трудно.

Некоторыми зрителями движет банальный интерес. Они могут смотреть фильмы любого жанра, но если на глаза попался яркий и заманчивый трейлер именно хорошего ужастика, то заинтересованный зритель будет смотреть это кино. Или же просто хочется чего-то новенького. К примеру, надоели бесконечные сентиментальные мелодрамы или криминальные боевики. Хочется увидеть другие жанры, оценить их. Иногда такой интерес перерастает в большую любовь к фильмам ужасов, армия их поклонников постоянно пополняется.

Часто появляется ошибочное мнение о том, что фильмы ужасов смотрят такие же маньяки, что мелькают и на экране. Другими словами, любители ужастиков обладают не совсем здоровой психикой, которая в любой момент может перерасти в маниакальную агрессию. Специалисты отвергают эту теорию. Ужасы — это один из многих кинематографических жанров, у которого есть свои почитатели, не более того.

Текст: Flytothesky.ru

Ужжжжжжжастьки!

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