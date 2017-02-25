Этот щенок избежал мучительной смерти благодаря работе команды юных инженеров-робототехников.

Четырехмесячный крупный щенок сторожевой породы по кличке Кангал застрял в колодце глубиной в 70 метров в лесопарковой зоне, где просидел не менее 10 дней. Местные пожарные и даже пришедшие им на помощь шахтеры приложили максимум усилий, чтобы освободить щенка, но безуспешно, пока в процесс не включилась команда молодых робототехников из стамбульского университета Бахчешехир.





Когда студенты узнали о трагической ситуации, они немедленно разработали и собрали роботизированную руку, чтобы поднять щенка из колодца.

«Рабочие не смогли бы спасти собаку без помощи этой роботизированной руки, – рассказывает команда студентов-спасателей. – Их попытки были неудачными из-за очень большой глубины колодца. А рыть новое отверстие было опасно, потому что это могло привести к обвалу».





Щенка теперь зовут Кую, что означает «колодец». Его подняли наверх 15 февраля и сразу же оказали ветеринарную помощь. Когда Кую пришел в себя и немного окреп, его «усыновила» местная пожарная станция, где щенок будет проходить подготовку в качестве спасательной собаки и в дальнейшем помогать пожарным.

Текст: Flytothesky.ru