Хотите похудеть? Особое внимание должно уделяться всего двум вещам. Первая – физическая активность, которая должна быть выше, чем на текущем уровне. Второй принцип касается правильного питания. К сожалению, жители стран СНГ мало приучены к по-настоящему правильному питанию. Многие женщины до сих пор продолжают искать ту самую волшебную таблетку, которая бы помогла избавиться от лишнего веса, ускорить метаболизм и укротить тягу к еде.





Если вы не больны никакими заболеваниями, которые провоцируют набор лишнего веса, сдали анализы на гормоны, но все равно не можете похудеть, причиной этого является лень. Изменить привычку сложно, но вполне реально. При этом не обязательно отказываться от всех вкусностей и сидеть на одной воде, кефире и яблоках. Вы можете начать с того, чтобы изменить лишь незначительные моменты в своем рационе и распорядке дня. Например, пятнадцатиминутная тренировка в день на протяжении одного месяца позволит вам сбросить 1-3 килограмма. Употребление чистой питьевой воды ускорит метаболизм и позволит худеть скорее. Что касается питания, то рассмотрим 3 главные продукта, которые мешают сбрасывать лишний вес.

1. Сахар

Сахар вызывает зависимость, а потому мы даже не замечаем, как и в каком виде его употребляем. Отказаться от сахара не так просто, как это кажется на первый взгляд. Дело в том, что сахар есть везде: йогурты, консервированные продукты питания, варенье и джемы, не говоря уже про сладости и выпечку. Если вы хотите похудеть, то вам нужно избегать употребления сахара не только в чистом виде, когда вы подслащиваете свой чай или кофе, но и в любом другом виде в различных продуктах.

Не стоит бояться давать себе обещание отказаться от сладкого. Нужно просто найти продукты-заменители. Например, сухофрукты, да и просто многие фрукты содержат натуральную глюкозу, которая не вредная для организма. Тем не менее, многие врачи и диетологи советуют осторожно относиться даже к натуральным продуктам. Следите за гликемическим индексом того, что едите. Не секрет, что проблема с сахарным диабетом и ожирением во многих странах выходит на первое место в здравоохранении.

2. Кофе и чай

Эти напитки могут быть полезны лишь в минимальных дозах. Но современный человек может выпивать от 2 до 5-6 чашек чая или кофе в сутки. Опасность в том, что эти напитки выводят из организма воду, которая так необходима для нормального метаболизма. Также чай и кофе содержат вещества, стимулирующие работу нервной системы. В итоге человек может страдать бессонницей, нарушениями ритма сна и даже сердечного ритма. Кроме тяжелых последствий для здоровья возможен еще и набор лишнего веса (или же лишние килограммы просто не будут уходить при попытке похудеть).

3. Белый хлеб и прочие углеводы: картофель, выпечка, белый рис

Эти продукты, попадая в организм человека, также распадаются на сахар, сразу же откладываются в жировое депо и повышают опасность заболеть сахарным диабетом.

Если вы хотите начать худеть, то откажитесь от того, что было перечислено выше. Или хотя бы сократите порции, существенно уменьшив употребление названных продуктов питания.