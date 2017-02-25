Заключая первый брак, никто не предполагает, что когда-то придется разводиться со своей второй половинкой, искать новую пару и строить отношения сначала. Однако такие случаи – не редкость, даже желание спасти семью любыми средствами порой не помогает, поэтому и заключаются повторные браки.





Плюсы

Неоспоримое достоинство второго брака – это четкое понимание дальнейшего развития событий. Умудренные прошлой совместной жизнью люди всегда осознают, чего хотят от новых отношений, редко ошибаясь в выборе второй половинки.

Болезненный развод приводит к тому, что люди начинают ценить отношения, хотя и боятся повторных ошибок. К созданию повторного союза всегда подходят более осознанно, относятся терпимее друг к другу, закрывая глаза на недостатки.

После неудачных отношений пропадают иллюзии, что человека можно изменить, поэтому ссор и скандалов на этой почве быть просто не может. Если уж человек от природы жаден, то он уже никогда не станет щедрым. И с этим приходится смириться. Мечты об идеальных отношениях бывают только у тех, кто первый раз женится. На самом деле таких отношений не существует, как не бывает принцев, Золушек, фей и т.д.

Минусы

К недостаткам второго брака относится багаж воспоминаний о неудавшихся отношениях, избавиться от которого невозможно. В новую жизнь переносятся все привычки и ожидания. Нелегко привыкнуть к недостаткам и привычкам нового партнера, постоянно сравнивая прошлую жизнь с нынешней. Основная ошибка – упрекать нового партнера, указывая на то, что предшественник был в чем-то лучше. К примеру, с удовольствием ходил в кино на мелодрамы каждое воскресенье, дарил раз в месяц орхидеи, либо постоянно говорил комплименты.

В некоторых случаях повторный брак заключается из-за побуждения отомстить бывшему партнеру. Тогда новый спутник жизни становится всего лишь оружием мести. Либо же новые отношения создавались только затем, чтобы забыть о старых. В итоге они незаметно перешли на новый уровень, дошло до заключения брака, который тоже окажется недолгим.

Большинство семейных пар заводят детей в первые годы совместной жизни, а после развода дети остаются частью жизни, даже если живут с другим партнером. Детям необходимо уделять внимание и помогать материально, что не всегда нравится новому партнеру.

С годами становится сложно корректировать свое поведение, менять привычки, подстраиваться друг под друга. Если после первой свадьбы этот процесс проходит мягко и не сильно заметно, то второй брак заключается в более зрелом возрасте, когда уже совсем не хочется в себе что-то менять. Да и требования к партнеру значительно ужесточаются.

Текст: Flytothesky.ru