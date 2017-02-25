А сейчас музыкальная пауза. Попугай поет песню «The Monster». Многие пользователи считают, что у птицы это получается даже лучше, чем в оригинале. Попугаю желаем не останавливаться на достигнутом. Думаю, совсем скоро мы услышим в лучших чартах страны его дуэты с другими известными исполнителями.

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