Мудрецы говорят, что жизнь может быть и благословением, и проклятием одновременно. В один день вы чувствуете себя замечательно, а на следующий день по малопонятным причинам пребываете в унынии и даже можете пустить слезу. Не переживайте, с вами всё в порядке, просто вы человек, а ведь даже самые сильные люди переживают моменты слабости. С первой секунды, как вы оторвали утром голову от подушки, и до последней секунды перед вечерним отходом ко сну ежедневная жизнь будет преподносить вам массу событий, включая ненужные проблемы, скучные задачи, изматывающие дела и заботы. Жизнь в гармонии с самим собой – это единственный способ выжить в мире, полном сложных ситуаций, и где большинство людей далеко не всегда в ладах друг с другом. Как же обучиться этой науке?





1. Перестаньте верить красивым картинкам

Совершенной жизни нет. У всех людей есть проблемы, но не все их озвучивают. Не верьте чужим фото в Instagram, Facebook или Twitter, ведь вы не знаете того, что скрывается за ними. Считаете, что другие ведут интересную и счастливую жизнь, а вы пытаетесь сводить концы с концами, выплачивать долги, справляться с депрессией и склеивать разваливающиеся отношения? Поверьте, у владельцев красивых картинок жизнь тоже далека от идеала. Возможно, они могли бы даже в чём-то вам позавидовать. Поэтому перестаньте верить глянцу и гламуру и беспокоиться о тех, казалось бы, умопомрачительных фото, свидетельствующих о беззаботной и яркой жизни счастливчиков. Лучше сместите фокус внимания на что-либо более полезное.

2. Выявите негативную энергию

Отрицательная энергия существует везде. Мы не можем избежать негатива, но мы можем изменить способ его восприятия. Трудно и даже невозможно быть в гармонии с самим собой, когда вы живете, работаете или отдыхаете в «условно негативных» местах. Смените декорации и проводите время с позитивными людьми в позитивных местах. Подумайте о том, где вам хорошо, а где плохо.

3. Создайте специальный альбом

Обрести гармонию нелегко. Но с каждым небольшим изменением это становится реальностью и постепенно входит в ваш внутренний мир. Создайте специальный альбом для счастливых моментов и мотивационных слов, то есть просто заполните его собственными фотографиями в те минуты, когда вы были счастливы. И это должен быть реальный альбом, а не папка в социальных сетях. В следующий раз, когда беспокойство или негативные мысли нагрянут к вам без предупреждения, обратитесь за помощью к этим забавным и позитивным снимкам, чтобы снова испытать те теплые чувства. В альбом также можно добавить ваши любимые и мотивирующие цитаты.

4. Прекратите искать ответы у других

Прекратите опираться на родителей, партнеров и друзей в любых вопросах. Если вы не можете принять важное решение по своему усмотрению, то это приводит только к зависимости. В тот момент, когда вы начнёте видеть мир через собственные линзы, к вам будет потихоньку приходить ощущение гармонии, и вы научитесь доверять себе и своим решениям. Кроме того, другие люди могут не только не помочь вам, но и ещё больше ввести в заблуждение. Помните, что отсутствие уверенности в себе способно повлиять на каждый аспект вашей жизни, и помешать вам ею наслаждаться. Позвольте себе принимать единоличные, хоть и порой трудные решение и верить в положительный результат.

5. Разработайте собственную процедуру отхода ко сну

Отправляйтесь спать и просыпайтесь со спокойным умом и благодарным сердцем. Засыпайте и вставайте рано, не стараясь спать как можно дольше, что приносит больше вреда, нежели пользы. Если же вы спите мало и у вас постоянно слипаются глаза, то такое состояние лишает вас энергии, приводит к стрессу, депрессии и просто потере продуктивного времени. Упорядочьте свое расписание.

6. Живите «через сердце»

Когда вы руководствуетесь только рациональным мышлением, вы вряд ли найдёте в собственной жизни место для новых событий, путешествий и возможностей. А вот умение жить «через сердце» может изменить всё только лишь в лучшую сторону. Ваше сердце никогда не будет судить, критиковать или высмеивать вас, зато поможет справиться с тяжелейшими жизненными ситуациями, выбрать правильный путь, построить счастливые отношения и найти себя.

7. Цените себя

Всегда цените себя. Цените свою внешность, свои лучшие и худшие черты, свой образ жизни, а также всё то, что заставляет вас чувствовать себя спокойным и счастливым. Изучите собственный потенциал и силу, повысьте самооценку, делайте добрые дела. Напомните себе о своих достижениях, о своей доброте, открытости, способностях и интеллекте. Жить в гармонии с самим собой гораздо легче, когда вы себя уважаете.

Текст: Flytothesky.ru