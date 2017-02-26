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Енот прокатился с ветерком на мусоровозе и даже сбежал от полиции
27.02.2017 01:11 — Калейдоскоп | Flytothesky
Маленький бандит из Росслина (штат Вирджиния) проехал с десяток километров на мусоровозе и остался целым и невредимым.
Местная журналистка
Хелена немедленно опубликовала снимок в Twitter и привлекла внимание и водителя, и мусорообрабатывающей компании American Disposal Services, чтобы они не навредили своему нелегальному пассажиру.
У енота все сложилось наилучшим образом, учитывая обстоятельства.
«Как только мы узнали о еноте на мусоровозе, водитель немедленно остановился, чтобы енот не травмировался во время движения», –
Кстати, енот проехал ровно семь миль (чуть больше 11 км) из Росслина в город Фоллз-Черч.
Енот был абсолютно невредим, и он благополучно сошел с мусоровоза, что подтвердил представитель компании.
Но когда мусоровоз остановился, енот, видимо, решил, что ему недостаточно приключений.
Компания American Disposal Services вызвала службу контроля животных из Фоллз-Черч, чтобы помочь еноту справиться с ситуацией, но к моменту прибытия работников службы енот благополучно удрал.
«Енот увильнул от офицеров и спасся бегством в парковую зону Ларри Грейвз», –
Городские власти заверили население, что енот не выглядел больным, потому горожане могут не опасаться, случайно заметив путешествующее животное в дневное время суток. Однако жителей также попросили связаться с властями, если они увидят енота, которому нездоровится, или енота, катающегося на каком-либо транспортном средстве.
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Маленький бандит из Росслина (штат Вирджиния) проехал с десяток километров на мусоровозе и остался целым и невредимым. Местная журналистка Хелена Эвич сделала...
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