Маленький бандит из Росслина (штат Вирджиния) проехал с десяток километров на мусоровозе и остался целым и невредимым.





Местная журналистка Хелена Эвич сделала фото этого парня (конечно, пол енота не установлен, но судя по дерзости, это явно парень), прицепившегося к лестнице мусоровоза.

Хелена немедленно опубликовала снимок в Twitter и привлекла внимание и водителя, и мусорообрабатывающей компании American Disposal Services, чтобы они не навредили своему нелегальному пассажиру.

У енота все сложилось наилучшим образом, учитывая обстоятельства.





«Как только мы узнали о еноте на мусоровозе, водитель немедленно остановился, чтобы енот не травмировался во время движения», – рассказывает Анна Уилкинсон, директор по коммуникациям компании American Disposal Services.

Кстати, енот проехал ровно семь миль (чуть больше 11 км) из Росслина в город Фоллз-Черч.

Енот был абсолютно невредим, и он благополучно сошел с мусоровоза, что подтвердил представитель компании.

Но когда мусоровоз остановился, енот, видимо, решил, что ему недостаточно приключений.

Компания American Disposal Services вызвала службу контроля животных из Фоллз-Черч, чтобы помочь еноту справиться с ситуацией, но к моменту прибытия работников службы енот благополучно удрал.

«Енот увильнул от офицеров и спасся бегством в парковую зону Ларри Грейвз», – было сказано в городском выпуске новостей.

Городские власти заверили население, что енот не выглядел больным, потому горожане могут не опасаться, случайно заметив путешествующее животное в дневное время суток. Однако жителей также попросили связаться с властями, если они увидят енота, которому нездоровится, или енота, катающегося на каком-либо транспортном средстве.

Текст: Flytothesky.ru