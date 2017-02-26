Фактрум предлагает читателю несколько очень полезных фактов и советов, способных уберечь вас от травм и даже спасти жизнь!





Вы не способны одновременно контролировать ходьбу и использование смартфона

На совмещение этих двух действий мозг человека затрачивает слишком большое количество энергии, что может привести к слепоте, вызванной дефицитом внимания. Поэтому если вы идете и смотрите в свой телефон, то вы не сможете заметить, например, движущегося прямо на вас велосипедиста и уйти с его дороги.

Не надо есть снег, чтобы утолить жажду

Если вы оказались в экстремальной ситуации зимой, то ни в коем случае не ешьте снег! На его переработку в жидкость ваш организм потратит много энергии, а, значит, не сможет поддерживать температуру, и вы рискуете замерзнуть.

Потратьте пару минут на настройку зеркал заднего вида вашего автомобиля

В правильном положении в зеркалах должен быть виден край автомобиля. Это сокращает слепые зоны, и, следовательно, помогает избежать аварий на дороге.

Не забывайте об антигистаминных препаратах в путешествиях

Первое, что вы должны взять с собой, отправляясь в другую страну, — это противоаллергическое средство. Пока вы не попробуете ту или иную экзотическую пищу, вы не узнаете, что у вас может быть на неё аллергия, поэтому выпейте таблетку антигистаминного перед едой.

Выбирайте правильную одежду зимой

В холодное время года нужно отдавать предпочтения шерстяной одежде, а не хлопковой. Хлопок прекрасно вбирает в себя воду, но плохо удерживает тепло, в то время как шерсть отлично согревает тело и впитывает намного меньше влаги.

Если вы потерялись в горах, то спускайтесь вниз

Как правило, в низинах располагаются поселения, поэтому если вы заблудились, то вам надо идти с горы вниз. Не стоит думать, что если вы останетесь на какой-то возвышенности, то вас быстрее заметят. Также обратите внимание на ручьи и реки, идите вниз по течению и вы обязательно выйдете к людям.

Вы можете сами себе помочь, если подавились

Если у вас в горле застряла пища, а рядом никого нет, то сожмите одну руку в кулак и поместите его над пупком, а вторую руку положите на него. Потом совершите сильные толчки вверх и внутрь несколько раз, это поможет застрявшей пище выйти.

У презерватива есть множество способов применения, помимо самого очевидного

Если вы не хотите намочить какую-либо мелкую технику, то наденьте на неё презерватив и крепко завяжите его. Поможет он и на природе, если вы забыли флягу с водой, а если вы порезали палец, а под рукой не оказалось лейкопластыря, то забинтуйте палец и оденьте поверх презерватив, это поможет не замочить рану.

Как правильно потушить загоревшееся масло

В первую очередь не стоит паниковать и пытаться затушить пламя водой. Это только усилит возгорание, потому что вода при соприкосновении с маслом дает огню новую порцию кислорода для горения. Просто накройте вспыхнувшую сковородку или кастрюлю с маслом крышкой и отойдите. Через несколько мгновений пожар утихнет сам собой.

Если вы получили рану ножом, то не вытаскивайте его

Это чревато большой кровопотерей и занесением инфекции. Постарайтесь позвать на помощь, а до тех пор, пока она не будет получена — перевяжите место ранение куском ткани.

Всегда носите с собой фонарь

Он не только рассеет мглу ночью, но и спасет вам жизнь, если на вас напали. При помощи яркого фонаря можно ослепить нападающего и убежать от него.

При пожаре большинство людей гибнет от дыма, а не от огня

Если ваша жилище загорелось, то пригнитесь и приложите к лицу мокрую ткань, а потом двигайтесь к выходу и зовите на помощь. Дым поднимается вверх, поэтому около пола остается пространство с более-менее чистым воздухом, благодаря которому вы сможете выжить.

Во время полета будьте начеку в его конце и в начале

По статистике, восемьдесят процентов авиакатастроф происходят в первые три минуты после взлета и за восемь минут до посадки. Поэтому, садясь в кресло, внимательно прослушайте все инструкции, которые дает стюардесса, и обратите особенное внимание на расположение эвакуационных выходов.

Что делать, если самолёт приземлился на воду

В этом случае не спешите надевать и надувать спасательный жилет тот час же, в нем вам будет труднее пройти к выходу. Поэтому возьмите жилет с собой и надуйте его уже после эвакуации из тонущего самолёта.

Лимит ресурсов человеческого тела привязан к цифре 3

Доказано, что человек способен прожить три дня без воды, всего три минуты без воздуха, три часа без надежного укрытия в экстремальной ситуации при плохой погоде и целых три недели без пищи.