Вы измотаны, но до сих пор еще не переделали все дела? Вам не хватает времени на отдых и семью, а конца и края работе все равно не видно? Скорее всего, вам нужна помощь в расстановке приоритетов и умении управлять собственным временем.





Согласитесь, есть люди, которые успевают намного больше вашего: они успешнее, богаче, счастливее и продуктивнее. А еще кажется, что их энергия просто не иссякает. Хотите так же? Вы можете многому научиться или хотя бы начать пробовать что-то из рекомендаций, приведенных в этой статье.

1. Только одна задача в текущий момент времени. Хотите больше успевать и быть эффективнее? Ставьте приоритеты, а потом ни на что не отвлекайтесь. Не пытайтесь делать 10, и даже 3 дела одновременно. Это миф, который был сочинен какими-то сказочниками. Только небольшой процент людей способен одновременно погружаться в огромные массивы информации и делать сразу несколько задач. Вот для чего нужны списки дел! Вы просто записываете 5-6 дел на день, которые нужно завершить, и больше ни на что не отвлекаетесь.

Проблема в том, что мы слишком перегружены информацией и задачами, а потому склонны впадать в прокрастинацию. Если вы не сосредоточены на одном деле, то через 15-20 минут можете обнаружить себя где-нибудь в социальных сетях или смотрящим очередной ролик на YouTube. О какой продуктивности тут может идти речь?

2. Сосредоточьтесь полностью. Знаете, почему люди ходят в спортзал? Чтобы получить результат, которого явно не добьетесь дома. Вы даже можете покупать тренажеры и обзаводиться какими-то обучающими видео, но если хотите гарантию результата, то придется идти в зал. Чем же таким сильным обладает абонемент в спортзал, чего нет у вас дома? Ответ на этот вопрос прост – в спортзале нет отвлекающих факторов.

Например, вы ходите на групповые занятия. Тренер говорит что делать и вы просто делаете. Дома же у вас есть родные, кот, телефон, дети и так далее. Все и вся вас отвлекает. Конечно, вы можете забить на спортзал и лениться туда ходить, но если вы уже пришли и попали в раздевалку, то у вас почти нет шансов провалить тренировку. Хотите рабочий совет? Настройтесь на работу, отключите звук на телефоне, закройте лишние вкладки в браузере и наденьте наушники, если нужно. Работайте и не отвлекайтесь.

3. Сделайте это прямо сейчас! Очень многие задачи в нашей жизни не нуждаются в том, чтобы прописывать дополнительный план их осуществления. Вы можете забронировать гостиницу за 7 минут, позвонить маме за 5 минут, протереть пыль на рабочем столе за 1 минуту и так далее. Иногда нужно просто быстро что-то сделать, а не откладывать на потом. Такой подход позволит вам не накапливать дела, а быстро от них избавляться.

4. Всегда имейте под рукой четкий план выполнения работы. Когда у вас нет плана, вы не можете быстро приступить к выполнению задач. Всегда планируйте с вечера. План может начинаться с того, во сколько вы встанете (для ранних подъемов, например, нужно вовремя ложиться), что будете делать утром, а что оставите на обеденное время. Записанный план на день экономит время после пробуждения, ведь многим из нас сложно понять, за что браться.

Мы приходим в офис, болтаем с коллегами, пьем кофе и чай, листаем социальные сети и делаем заказы в интернет-магазинах. Еще какое-то время уходит на мобилизацию ресурсов, и только потом мы приступаем к работе. Не очень эффективно, не правда ли? Тем не менее, многие офисные сотрудники именно так проводят свой рабочий день. Отказаться от подобного неэффективного сценария вам позволит умение писать планы с вечера.

5. Наведите порядок в своей жизни. Многих из нас отвлекают типичные бытовые проблемы. Не разобранные от хлама шкафы, пустой холодильник, немытый пол и гора стирки мало кого вдохновляют на продуктивный рабочий день. Это особенно актуально для фрилансеров, у которых перед глазами большую часть дня маячат родные стены дома. Выделите время на то, чтобы улучшить свои жилищные условия. Также обязательно планируйте регулярные вылазки как минимум 2 раза в неделю. Это поддержит ваш рабочий настрой, повысит эффективность. Поверьте, в чистой и уютной квартире, за которой вы успели соскучиться во время прогулки, работаться будет куда лучше и быстрее.

Психологи и коучи эффективности рекомендуют изучать техники эффективности и хотя бы пытаться пробовать их на практике. Вам подойдет не все, но кое-что может принести реально хорошие плоды. А потому просто не ленитесь и делайте так, как написано.

Текст: Flytothesky.ru