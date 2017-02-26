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20 крутых латинских фраз, полезных для эрудиции

27.02.2017 12:53 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю познакомиться с некоторыми выражениями, которые смогут придать вашей речи дополнительный вес.

20 крутых латинских фраз, полезных для эрудиции

«Quid quid latine dictum sit, altum viditur» — всё, что сказано на латыни, звучит как мудрость.

«Ex nihilo nihil fit» — из ничего выйдет ничего. Эту фразу можно употребить для того, чтобы подчеркнуть, что в работе важен только результат.

«Etiam si omnes, ego non» — если все это сделают, то я — нет.

«Memento mori» — помни о смерти. Фраза служит весомым напоминанием о том, что все мы не вечны.

«Mundus vult decipi, ergo decipiatur» — мир жаждет быть обманутым, так пусть он будет обманут.

«Invictus maneo» — остаюсь непобежденным.

«Non ducor, duco» — я не ведомый, ведущий. Является официальным девизом бразильского города Сан-Паулу.

«Oderint dum metuant» — пусть ненавидят, лишь бы боялись.

«Carpe diem cras» — лови момент, или живи настоящим. Очень подходящий лозунг для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

«Sic transit gloria mundi» — так проходит мирская слава. С этой фразой обращаются к Папе Римскому в момент возведения его в сан.

«In vino veritas» — истина в вине. Является аналогом русской поговорки «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

«Fortes fortuna adiuvat» — храбрым судьба помогает.

«Cogito Ergo Sum» — мыслю, следовательно, существую. Это изречение принадлежит философу Рене Декарту.

«Draco dormiens nunquam titillandus» — не дразните спящего дракона. Эту фразу Джоан Роулинг использовала в своих книгах в качестве девиза школы Хогвартс.

«Si vis pacem, para bellum» — хочешь мира — готовься к войне. Это изречение приписывают римскому историку Корнелию Непоту.

«Pacta sunt servanda» — договоренности должны соблюдаться. Является основополагающим принципом международного и гражданского права.

«Quando omni flunkus moritati» — если все пали, притворись мёртвым и ты.

«Dum Spiro, Spero» — пока дышу — надеюсь. Эта фраза стала лозунгом российского подводного спецназа и девизом американского штата Южная Каролина.

«Aut inveniam viam aut faciam» — или найду дорогу, или проложу её сам.

 
Теги: знакомства
 
 
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Не секрет, что фразы, сказанные на латыни, звучат очень серьёзно и умно. И если вы изучали латинский в университете, то наверняка помните некоторые крылатые...

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