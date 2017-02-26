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Замечательнейшие анекдоты для вашей улыбки
27.02.2017 13:07 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум собрал для читателя десятку новых анекдотов, которую вы ещё долго будете вспоминать.
— Сынок, ты уроки сделал?
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Анекдоты появились ещё в древние времена, но те из них, что дошли до наших дней, могут показаться не такими уж и смешными. Конечно, ведь их актуальность уже...
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