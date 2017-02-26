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Замечательнейшие анекдоты для вашей улыбки

27.02.2017 13:07 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум собрал для читателя десятку новых анекдотов, которую вы ещё долго будете вспоминать.

Замечательнейшие анекдоты для вашей улыбки

— Сынок, ты уроки сделал?
— Нет.
— А почему тогда ты дрыхнешь?
— Меньше знаешь — крепче спишь.

 
 
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Анекдоты появились ещё в древние времена, но те из них, что дошли до наших дней, могут показаться не такими уж и смешными. Конечно, ведь их актуальность уже...

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