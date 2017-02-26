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Кто действительно следит за вами в Фейсбуке и как это запретить
27.02.2017 13:46 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю инструкцию, которая поможет избавиться от слежки и узнать, какие приложения имеют доступ к вашей личной информации.
Большинство людей, не задумываясь, даёт разрешение различным мобильным приложениям и играм на доступ к своему профилю в Фейсбук. Поэтому если вы беспокоитесь о сохранности ваших личных данных, то вы можете защитить их при помощи простых действий.
1. Зайдите на свою страницу и нажмите на стрелочку в верхнем правом углу
2. В выпавшем меню выберите вкладку «Настройки»
3. Затем кликните на «Настройки»
4. И нажмите в каждом подразделе на кнопку «Редактировать»
5. Здесь вы можете посмотреть, как Фейсбук использует ваш профиль, чтобы демонстрировать рекламу другим пользователям
6. Чтобы исправить это, просто выберите «Никто» внизу странички и нажмите «Закрыть». Внесенные изменения автоматически сохранятся
7. А чтобы убрать свои данные из приложений, можно либо нажать на значок вопросительного знака в правом верхнем углу вашей страницы
8. И получить полезные сведения о том, кто может связаться с вами и увидеть информацию на вашей страничке
9. Либо вы можете снова зайти в «Настройки»
10. И выбрать подраздел «Приложения»
11. Здесь вы сможете увидеть, каким приложениям и компаниям открыт доступ к вашим данным в профиле Фейсбука
12. Вы можете либо удалить ненужные приложения, либо отредактировать возможности их доступа к информации, оставив только то, что нужно для корректной работы приложения
13. В самом низу этой страницы зайдите в раздел «Приложения, используемые другими»
14. Тут вы сможете посмотреть, какие данные ваши друзья могут видеть в приложениях, а ещё список приложения, используемых вашими друзьями
15. Если вы не желаете, чтобы ваши данные были использованы для рассылки спама и рекламы, то уберите все имеющиеся галочки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безусловно, Facebook — очень удобная социальная сеть для общения с друзьями и обмена информацией. Но знали ли вы, что с его помощью можно с легкостью следить...
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