Фактрум рассказывает интересную историю про мужчину, решившего сознаться в своём преступлении.





Я работаю управляющим в продуктовом супермаркете. Пару дней назад я вышел в торговый зал, чтобы поговорить с одним кассиром, и ко мне подошел интеллигентного вида мужчина, одетый в дорогой костюм, но с каким-то очень виноватым выражением лица. Состоялся у нас с ним вот такой диалог:

— Добрый день, меня Иван Сергеевич зовут. Я тут у вас неделю назад всякой еды и алкоголя вынес примерно на восемь тысяч. Вот пришёл извиниться перед вами и заплатить за украденное. — сказал он.

— В смысле? Вроде бы у нас на такую сумму ничего не пропадало… Иван Сергеевич, вы уверены, что вы это сделали?

— Уверен, ещё как уверен. Я где-то месяц назад камеры слежения в вашем магазине устанавливал на пару со старшим охранником. Он меня в лицо запомнил, а я пришёл под видом проверки и отключил несколько камер. А затем продукты взял и ушёл через служебный вход.

Я позвал старшего кассира, и мы с ним отправились проверять товар. Оказалось, что не хватает нескольких бутылок дорогого алкоголя, а ещё пары банок красной икры, говяжьей вырезки, килограмма дорогущего сыра. Подсчитали — да, примерно на восемь тысяч и вышло. Вернулся к мужчине, тот принялся извиняться:

— Простите меня, я больше так делать не буду.

— Прощу, если вы покажете нашим охранникам, где все эти слепые зоны находятся.

Тот показал, потом передал деньги за украденный товар. Вроде ситуация разрешилась, всё хорошо, но мне стало интересно, зачем же мужчине, работающему на неплохой должности и имеющему хорошую зарплату, было всё это делать.

— Так почему же вы мой магазин обокрали?

— Знаете, я в запой ушёл, денег при себе не было, а в мозгу вот по пьянке чего-то стрельнуло… Простите…