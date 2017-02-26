Пристальное внимание к своей внешности и тщательный уход за собой являются одними из самых важных законов для большинства женщин в их стремлении нравиться представителям мужского пола. Но, как это ни печально, истина заключается в том, что все усилия по уходу за собой могут оказаться тщетны. Очень часто, несмотря на безупречный внешний вид женщины, впечатления от нее могут оказаться отнюдь не самыми лучшими. Обычно такое происходит после того, как партнеры ближе узнают друг друга. И вот лишь некоторые из причин, которые способны отпугнуть мужчину:





1. Глупое поведение

Пожалуй, это самая непривлекательная вещь для мужчин. Если вы полагаете, что ведя себя подобно глупышке, очаруете своего избранника, то очень глубоко заблуждаетесь. Большинству людей, и мужчинам в том числе, нравятся умные и эрудированные женщины, способные поддержать беседу абсолютно на любую тему.

2. Лживость и притворство

Действительно, все люди время от времени лгут, но лицемерие и постоянная непоследовательность – не самые привлекательные черты характера. Очень важно всегда оставаться самой собой – такой, какая вы есть на самом деле.

3. Игры в неприступность

Большинство мужчин это раздражает. Нет, они не против поиграть в эту игру, чтобы произвести впечатление на даму, но подобное поведение не должно стать привычкой. Результат будет прямо противоположный – он потеряет к вам интерес.

4. Занудство и ворчливость

Одна из самых отталкивающих женских привычек. Большинство мужчин признаются, что если они замечают у женщины эти черты характера, например, в ее общении с друзьями, то она никогда не сможет быть для них интересна, независимо от того, насколько она красива.