Этот пост поможет вам понять, что полезного можно извлечь из самых непрестижных профессий для построения в будущем своего бизнеса. Без опыта, но с огромным энтузиазмом, можно начать с небольших шагов, которые, при должных стараниях, приведут к цели.





1. Продавец

Работа в магазине может помочь вам понять, как управлять потребителем и удовлетворить его потребности. Общаясь с разными людьми, вы научитесь угадывать и подбирать нужный товар, который идеально сочетается с их потребностями. У вас есть шанс поработать напрямую с недовольными клиентами. Попытайтесь переубедить недовольного клиента, повлияйте на его мнение. Не ищите простых путей. Продавая продукцию или услугу, вы получаете драгоценный опыт и возможность применить теорию на практике.

2. Помощник повара

В ресторане люди не привыкли ждать долго. Если шопинг приносит массу удовольствия женщинам и они готовы провести в магазине более часа, то в общепите дела обстоят с точностью наоборот.

Будучи помощником повара, вы научитесь делать одновременно несколько действий в наикратчайшие сроки. Одной рукой придется мыть посуду, другой – жарить картошку, о третьей руке вы будите только мечтать. Работайте в час пик, получайте удовольствие и не относитесь к такому ритму, как к чему-то ужасному. Когда кипит жизнь вокруг вас, можно получить огромный опыт. В бизнесе, как и на кухне, необходимо крутиться без остановки.

3. Продавец телемаркетинга

Эту профессию необходимо освоить, чтобы научиться говорить клиенту то, что он хочет слышать. Людей раздражают те, кто навязывает им покупку, особенно по телевизору или по телефону. Поле для работы огромное. Научиться искусству убеждения на расстоянии необходимо каждому бизнесмену. Если вы не в состоянии доказать даже себе, что вам нужно купить продаваемый товар, то еще рано говорить о собственном бизнесе.

4. Сервисный центр

Работа в сервисном центре поможет развить спокойствие, убедительность речи. Недовольство среди клиентов будет постоянным. Нужно научиться говорить с клиентом на его языке. Вовремя пожалеть, предложить дополнительные услуги, посоветовать, убедить клиента в том, что о нем заботятся и его обслуживают не из-за денег!

5. Управляющий рестораном или баром

Это хороший прыжок в карьере. Данная профессия научит вас эффективно управлять компанией. Менеджер несет полную ответственность за происходящее в ресторане или баре. Попробуйте одновременно управлять персоналом, угождать клиентам и решать ежедневные вопросы и проблемы в кратчайшие сроки. Управляющий рестораном – это школа выживания для будущих бизнесменов. Не забывайте, что каждый официант мечтает быть на вашем месте. Вы на собственной шкуре почувствуете, сможете ли вы выдержать конкуренцию и сплотить большой коллектив.

Совсем не стыдно работать на непрестижной работе. Стыдно – не иметь целей и не мечтать превратиться из солдата в генерала.

Текст: Flytothesky.ru