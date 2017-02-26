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Подборка искромётных анекдотов
27.02.2017 14:26 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум приготовил для читателя потрясающие анекдоты, которые точно поднимут вам настроение!
— Вот думаю, что бы мне взять с собой на море такого, чтобы я так вышла на пляж, а все вокруг бы обалдели?
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У каждого человека есть свой способ развлечься. Кто-то отправляется на встречу с друзьями, кто-то идёт в кино, а кто-то остаётся дома и читает любимую книгу.
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