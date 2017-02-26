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Эти животные выглядят так, словно выпустили самый горячий хит года!
27.02.2017 14:37 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум хочет показать читателю, какие обложки могли бы быть, если бы написанием песен занимались животные!
Эти голуби могли бы стать популярными рэперами в 90-е!
Исполнители лучшей музыки в стиле кантри!
Познакомьтесь, это новая группа в стиле гранж
Белки тоже могут играть хард-рок!
Я бы послушала их композиции
Эти коровы выглядят так, как будто они записали лучший инди-альбом года
Осторожно, Канье Уэст, у тебя появился соперник!
Суровые финские коты-металлисты
Эй, ребята, а вы часом не «Fall Out Boy»?
Это кенгуру свёл бы с ума миллионы женщин!
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Многие обложки альбомов известных исполнителей давно стали культовыми. А некоторые так и вовсе являются произведениями искусства!
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