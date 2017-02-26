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Эти животные выглядят так, словно выпустили самый горячий хит года!

27.02.2017 14:37 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум хочет показать читателю, какие обложки могли бы быть, если бы написанием песен занимались животные!

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Эти животные выглядят так, словно выпустили самый горячий хит года!
Источник фотографий: Boredpanda.com

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Многие обложки альбомов известных исполнителей давно стали культовыми. А некоторые так и вовсе являются произведениями искусства!

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