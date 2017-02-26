Тогда стоит попробовать один из способов, которым Фактрум делится с читателем.





Недавно ученые из Кансайского университета провели исследование, в котором участвовало 75 студентов. Группа исследователей во главе с Масайей Такебе попытались выяснить связь между склонностью людей размышлять над ситуациями, вызывающими негативные эмоции, их уровнем раздражительности и их способностью подавлять чувство гнева. Они пришли к выводу, что у людей, часто показывающих свой гнев и негативные эмоции, чаще возникает чувство фрустрации, то есть невозможности удовлетворить свои потребности.

Поэтому если вы хотите облегчить своё общение со вспыльчивым человеком, то есть пять способов как это сделать.

Попробуйте подтолкнуть собеседника к выражению чувств

Как правило, людям, склонным к обдумыванию ситуации, вызывающей негативные эмоции, сложнее выразить свои чувства. В споре с ними не стоит переходить на крик и высказывать упрёки, лучше всего будет, если вы сможете помочь им увидеть предмет спора в позитивном свете и преодолеть гнев и досаду.

Постарайтесь найти нейтральный способ поговорить

Если невозможно обсудить какой-то спорный момент наедине, то можно выразить свои мысли по этому поводу в письме, продумав перед этим свои аргументы. Таким образом, вы сможете вести беседу так, как это нужно вам. Кроме того, в письме можно назначить время обсуждения, чтобы и вы, и ваш собеседник смогли подготовиться и немного остыть.

Не принимайте ситуацию на свой счёт

Некоторые люди склонны сердиться по пустякам, например, из-за долгого стояния в очереди. Они часто бывают недовольны всем на свете, поэтому не стоит принимать все их слова на свой счёт. Вы вовсе не обязаны отвечать гневом на проявление негатива со стороны собеседника, ведь проблема не в вас, а в нём.

Не стоит позволять втягивать себя в ненужный спор

Скандалисты могут использовать ваше малейшую ошибку против вас, выразив свои чувства излишне агрессивно. Просто помните, что вы говорите с человеком, которому важен спор просто ради спора, и пропускайте его резкие замечания мимо ушей.

Найдите для собеседника иной способ выразить свой гнев

Если вы заметили, что ваш близкий человек всё чаще начал проявлять гнев и при каждом удобном случае вступает в спор, то попробуйте отвлечь его. Сделать это можно при помощи какого-то занятия, помогающего выплеснуть негативные эмоции. Так, поход в спортзал, где можно «подраться» с манекеном, или вылазка на пейнтбол, помогут снизить уровень злости и сделать человека более спокойным. Подобная сублимация даёт способ выплеснуть гнев без ущерба для самого скандалиста.