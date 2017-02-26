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Десятка прекрасных анекдотов
27.02.2017 15:02 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые забавные анекдоты, стоящие того, чтобы вы рассказали их всем знакомым!
Если бы сторож зоопарка не любил подходить к клетке с парой уссурийских тигров и говорить «Ага-а-а!», то, возможно, животные могли бы размножаться и в неволе.
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С каждым человеком хотя бы раз в жизни происходила какая-нибудь курьёзная ситуация. И, конечно же, этим хочется поделиться с друзьями, чтобы вместе посмеяться.
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