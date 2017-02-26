Фактрум собрал для читателя самые забавные анекдоты, стоящие того, чтобы вы рассказали их всем знакомым!





Если бы сторож зоопарка не любил подходить к клетке с парой уссурийских тигров и говорить «Ага-а-а!», то, возможно, животные могли бы размножаться и в неволе.