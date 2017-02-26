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Ваш сын постоянно теряет шапки? Одна мама с хорошим чувством юмора нашла идеальное решение этой проблемы!
27.02.2017 15:35 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю познакомиться с одним интересным способом, придуманным мамой после шестой потерянной сыном шапки.
Когда я учился в пятом классе, то очень не любил носить шапки и постоянно их терял. Однажды я умудрился за пару месяцев потерять целых шесть шапок. Мама, заметив моё разгильдяйство, которое ей очень не понравилось, связала мне две шапки: одну самую обыкновенную из чёрной пряжи, а вторую — из ярко-розовой с блестящими пайетками. Закончив, мама продемонстрировала мне обе шапки и сказала:
— Смотри, потеряешь чёрную — будешь розовую девчачью носить. Пусть всё видят, что перед ними Маша-растеряша!
Ту чёрную шапку я проносил вплоть до поступления в университет…
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Ваш сын постоянно теряет шапки? Одна мама с хорошим чувством юмора нашла идеальное решение этой проблемы!
Ох, уж эти детишки, постоянно что-то теряющие из одежды! Приучить их бережно относиться к вещам, которые покупают мама с папой, не так-то просто, но возможно.
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