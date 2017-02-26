Фактрум предлагает читателю познакомиться с одним интересным способом, придуманным мамой после шестой потерянной сыном шапки.





Когда я учился в пятом классе, то очень не любил носить шапки и постоянно их терял. Однажды я умудрился за пару месяцев потерять целых шесть шапок. Мама, заметив моё разгильдяйство, которое ей очень не понравилось, связала мне две шапки: одну самую обыкновенную из чёрной пряжи, а вторую — из ярко-розовой с блестящими пайетками. Закончив, мама продемонстрировала мне обе шапки и сказала:

— Смотри, потеряешь чёрную — будешь розовую девчачью носить. Пусть всё видят, что перед ними Маша-растеряша!

Ту чёрную шапку я проносил вплоть до поступления в университет…