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Подборка презабавных анекдотов

27.02.2017 15:27 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум собрал для читателя самые смешные анекдоты, способные развеселить всех и каждого!

Подборка презабавных анекдотов

— Моя жена все время твердит: «Давай деньги, давай деньги!».
— А зачем ей столько денег?
— Не знаю, я ни разу не давал.

 
 
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Если кто-то говорит, что не любит анекдоты, значит, он просто еще не слышал того самого, который может рассмешить до слёз. Но это легко можно исправить!

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