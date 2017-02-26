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Если кто-то говорит, что не любит анекдоты, значит, он просто еще не слышал того самого, который может рассмешить до слёз. Но это легко можно исправить!