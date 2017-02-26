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Отборные анекдоты для вашего смеха
27.02.2017 16:00 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя весьма забавные анекдоты, просто созданные для вашей широкой улыбки!
— Короче, ты меня достал, в три за школой.
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Как правило, обладатели звонкого и заразительного смеха очень популярны. И когда они рассказывают что-либо забавное, то вокруг них сразу же собирается толпа...
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