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Отборные анекдоты для вашего смеха

27.02.2017 16:00 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум нашёл для читателя весьма забавные анекдоты, просто созданные для вашей широкой улыбки!

Отборные анекдоты для вашего смеха

— Короче, ты меня достал, в три за школой.
— Марья Ивановна, может, просто родителей в школу вызовете?

 
 
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Как правило, обладатели звонкого и заразительного смеха очень популярны. И когда они рассказывают что-либо забавное, то вокруг них сразу же собирается толпа...

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