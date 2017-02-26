Но читать всё-таки необходимо для развития интеллекта, поэтому Фактрум предлагает читателю познакомится с прекрасной методикой от очень сообразительного отца.

Моему сыну четыре года, и я учу его читать, поскольку я в его возрасте уже знал все буквы и мог читать довольно сносно. Но сынишке учёба не интересна, ему больше нравится играть на планшете. И вот недавно я взял и распечатал довольно много карточек со словами разной сложности, сказав сыну, что у нас сегодня «платный день». Если он прочитает правильно одну карточку, то получит тридцать секунд для игры на планшете.

Сын согласился, взял пару карточек, прочитал их, получил свою минуту игры. Я засек время и через минуту планшет отобрал. Сынишка в слёзы, но я предложил ему всё-таки постараться и заработать заветные минутки. Выдал ему тридцать карточек и сказал, что если он прочтёт их все, то сможет поиграть уже целых полчаса, а не минуту. Сын старался изо всех сил, прочитал все сложные слова правильно и даже с выражением.

Так продолжалось весь день: захотел сын поиграть — я беру и подсовываю ему карточки со словами, говоря, что время надо заработать. Представляете, за день он прочитал двести слов! Раньше мне такого сделать не удавалось, не хватало сынишке мотивации и усидчивости. И я сделал для себя вывод, что все эти буквари — фигня полная. С карточками сын научился быстро читать и узнал много новых слов.