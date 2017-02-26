У людей всегда присутствует глубокая внутренняя потребность принадлежать к какому-либо сообществу, общине или культу, а поскольку Церковь сайентологии является одной из интригующих и достаточно загадочных сект, то и приверженцев у неё собралось немало. Что же мы знаем или не знаем об этой странной псевдорелигии?

1. Изначально это была книга с практическими советами





В 1952 году американский писатель Л. Рон Хаббард написал книгу «Дианетика: современная наука о душевном здоровье». Эта работа включала в себя примеры из личного опыта Хаббарда и зачатки восточной философии вперемешку с идеями Зигмунда Фрейда. Книга даже получила некоторую популярность, но в 1954 году Хаббард решил сделать её основой новой религии, которая и была названа сайентологией. Поначалу она казалось абсолютно безвредной, но все её странности были еще впереди.

2. Вы в заключении сроком на миллиард лет





Сайентология приобрела популярность с угрожающей скоростью, и в отличие от большинства религий, она требует от всех своих членов плату за вступление. Помимо расставания с ощутимой суммой необходимо также подписать контракт с обещанием служить этой вере миллиард лет. Миллиард! Лет! Даже персонажи из Ветхого Завета не могли похвастаться такой продолжительностью жизни. Вероятно, юридический отдел Церкви сайентологии немного переусердствовал.

3. Членские взносы





Бывшая приверженка сайентологии актриса Лиа Ремини рассказала, что инициированные члены должны платить взносы, начиная от 1 доллара в час до 1200 долларов за специальные курсы, чтобы перейти на «следующий уровень». Первый этап называется «очистка», и если это звучит для вас странновато, то вы на верном пути к реальному пониманию сайентологии. Кстати, постоянные взносы – это непрерывный процесс, заставляющий членов постоянно двигаться вверх по уровням. Идеальная стратегия для впечатлительных, доверчивых и амбициозных адептов.

4. Ориентация на знаменитостей





Если большинство гангстерских банд стараются привлечь в свои ряды бывших заключенных и общественных изгоев, то сайентология своей целевой аудиторией сделала людей богатых и знаменитых. В 1955 году Хаббард уточнил, что охват звезд имеет решающее значение для распространения сайентологического слова, не говоря уже о простейшем способе инвестирования в свое «духовное предприятие». Первоначальный взнос за вступление в размере 1500 долларов – это ничто для знаменитостей, потому наиболее известными адептами и «лицами» Церкви являются такие актеры, как Том Круз и Джон Траволта.

5. Реабилитационный или концентрационный лагерь?

ФБР уже давно заинтересовалась Церковью в вопросе нарушения прав людей. Такой интерес, собственно, возник после информации о сайентологическом лагере Sea Org, в котором члены секты работают за 50 долларов в неделю. В документальном фильме «HBO Going Clear» бывший сайентолог Сильвия Тейлор рассказала, что была направлена в место, называемое Отряд принудительной реабилитации. Она описала этот Отряд как лагерь, где люди работали по 30 часов подряд с трехчасовым перерывом. Их кормили объедками и заставляли спать на грязных и мокрых матрасах.

6. Самое большое зло в сайентологии – это инопланетяне





С сайентологии тоже существует понятие добра и зла. Странность в том, что вселенское зло выступает в образе инопланетянина по имени Ксену, который был властителем Галактической Империи каких-то 75 миллионов лет назад. Из-за перенаселенности (популярная тема в фантастике) Ксену начал массовый геноцид своего народа, транспортируя избыточных особей на Землю и поселяя их в вулканы-ловушки. Кстати, продвинутые сайентологи воспринимают эту историю совершенно серьезно!

7. Ядерные бомбы Ксену освободили злых духов





А теперь сиквел истории о приключениях злого Ксену. Напомним, что это все абсолютно серьезно! После заточения избыточного населения в вулканах-ловушках на Земле, Ксену разбомбил их водородными бомбами, чтобы уничтожить тела, но освободить души. Эти души являются злыми духами, называемые тэтанами. Да, это звучит как дешевый фантастический роман, но в него, как ни странно, искренне верят.

8. Выхода нет?





Сайентология разрешает своим членам иметь двойную религию. Она также заявляет, что её члены могут свободно покинуть Церковь в любое время. Однако в своем интервью Лиа Ремини утверждает, что люди, которые ушли из Церкви или нарушили её правила, становились объектом жестких клеветнических кампаний. Пациенты же, покинувшие реабилитационные отряды (такие, как Sea Org), затем получали счета за проживание и питание, плюс прочие суммы, начисленные во время их реабилитации. Иными словами, это удивительная компания-аферист, изысканно преследующая своих бывших адептов.

9. Если вы уйдете, вас заставят страдать

Другим шокирующим откровением в фильме «HBO Going Clear» стала информация о том, что участники, порвавшие с Церковью, подвергались остракизму со стороны своей семьи. Этот процесс носит название «отсоединение». Ушедшие члены признавались, что не видели своих родственников-сайентологов в течение многих лет после ухода из религии, поскольку те отреклись от них, как от заблудших отступников.

10. Власти давно обращают на Церковь внимание





Все признаки указывают на то, что сайентология – достаточно странная организация и небезопасный культ. Тогда почему Церковь так открыто ведет свою деятельность? В 2016 году Верховный суд отменил безналоговый статус Церкви сайентологии, причислив её к бизнес-организациям, а не религиозным общинам. Плюс продолжаются активные расследования ФБР. Если все бывшие члены рискнут обнародовать сайентологические скелеты в своих прочно запертых шкафах, то, вероятно, дело сдвинется с мертвой точки.

Текст: Flytothesky.ru