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Что стоит ожидать от Скорпионов

27.02.2017 16:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Стоит повнимательней заглянуть Скорпиону в глаза, чтобы понять, какие нешуточные страсти «бурлят» внутри этого знака. Даже если с виду скорпион достаточно уравновешен – не обманывайтесь. Это спокойствие продлится до первой проблемной ситуации, из которой он, несмотря ни на что, выберется абсолютным победителем.

Что стоит ожидать от Скорпионов

От самых мелких «уколов» до «ожогов», которые сложно забыть даже через год – Скорпион в этом деле не знает себе равных. И лучше бы вам его не провоцировать. Или, на крайний случай, не воспринимать всерьез его «острые» слова. Конечно, если вы живете с ним под одной крышей, то придется выработать целую стратегию счастливой жизни с самым непростым знаком зодиака. Здесь все способы хороши, кроме прямого противостояния. Это гиблое дело, потому что этот знак непобедим. Его воля – несгибаема. В крайнем случае, он притворится, что послушался, но поверьте, Скорпион даже не запомнил, о чем вы говорили! Если он решил, что будет так – только форс-мажорные обстоятельства могут это изменить.

Но что приятно – Скорпион не боится брать на себя ответственность даже в самых сложных ситуациях. Рядом с ним можно быть уверенным, что будет сделано все возможное для достижения наилучшего результата. А еще на него можно положиться в любой ситуации: вместо растерянности и паники Скорпион проявляет собранность и феноменальную работоспособность.

Отдельно стоит сказать о чуткой избирательности Скорпионов: рядом с ними оказываются только самые проверенные и достойные люди. И спутника жизни Скорпион выбирает тоже очень придирчиво. Возможно даже, что поначалу он поддаст его нападкам и провокациям, чтобы посмотреть, на что способен этот человек. В любом случае, не ждите от Скорпиона громких публичных признаний. Все, что вы должны знать, он скажет вам с глазу на глаз.Что стоит ожидать от Скорпионов

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Стоит повнимательней заглянуть Скорпиону в глаза, чтобы понять, какие нешуточные страсти «бурлят» внутри этого знака. Даже если с виду скорпион достаточно...

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