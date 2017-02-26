Стоит повнимательней заглянуть Скорпиону в глаза, чтобы понять, какие нешуточные страсти «бурлят» внутри этого знака. Даже если с виду скорпион достаточно уравновешен – не обманывайтесь. Это спокойствие продлится до первой проблемной ситуации, из которой он, несмотря ни на что, выберется абсолютным победителем.





От самых мелких «уколов» до «ожогов», которые сложно забыть даже через год – Скорпион в этом деле не знает себе равных. И лучше бы вам его не провоцировать. Или, на крайний случай, не воспринимать всерьез его «острые» слова. Конечно, если вы живете с ним под одной крышей, то придется выработать целую стратегию счастливой жизни с самым непростым знаком зодиака. Здесь все способы хороши, кроме прямого противостояния. Это гиблое дело, потому что этот знак непобедим. Его воля – несгибаема. В крайнем случае, он притворится, что послушался, но поверьте, Скорпион даже не запомнил, о чем вы говорили! Если он решил, что будет так – только форс-мажорные обстоятельства могут это изменить.

Но что приятно – Скорпион не боится брать на себя ответственность даже в самых сложных ситуациях. Рядом с ним можно быть уверенным, что будет сделано все возможное для достижения наилучшего результата. А еще на него можно положиться в любой ситуации: вместо растерянности и паники Скорпион проявляет собранность и феноменальную работоспособность.

Отдельно стоит сказать о чуткой избирательности Скорпионов: рядом с ними оказываются только самые проверенные и достойные люди. И спутника жизни Скорпион выбирает тоже очень придирчиво. Возможно даже, что поначалу он поддаст его нападкам и провокациям, чтобы посмотреть, на что способен этот человек. В любом случае, не ждите от Скорпиона громких публичных признаний. Все, что вы должны знать, он скажет вам с глазу на глаз.

Текст: Flytothesky.ru