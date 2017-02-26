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Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

27.02.2017 16:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мальчик-беженец отказался покинуть раненую бездомную собаку, пока не прибыла помощь

Хусейн аль-Хасан, 8-летний сирийский мальчик из семьи беженцев, спас травмированную бездомную собаку, которую сбила машина возле его нового дома в турецком городе Килис. Он сразу же бросился на помощь и даже принес свое одеяло, хотя в его собственном доме есть проблемы с отоплением. Хусейн накрыл дрожащую собаку этим одеялом, а затем попросил взрослых вызвать помощь. Мальчик ни на шаг не отходил от пса, ожидая спасателей…

Вскоре приехали работники из службы по уходу за животными и забрали собаку в ветеринарную клинику. К сожалению, было слишком поздно – пес умер от внутреннего кровотечения, вызванного травмами. Это безумно расстроило Хусейна, но его человечный поступок не остался без внимания. Вице-мэр города Джума Оздемир приехал в гости к Хусейну и его семье, чтобы выразить свою признательность и благодарность. Оздемир сказал, что на таких добрых делах и держится вера в человечность и человечество.Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

8-летний сирийский беженец Хусейн аль-Хасан возвращает нам веру в человечность

Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

 Он заметил сбитую машиной собаку возле своего нового дома в турецком городе Килис и бросился ей на помощь

Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

 Мальчик принес свое одеяло, хотя в его доме есть проблемы с отоплением

Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

 Хусейн накрыл дрожащую собаку одеялом, а затем попросил взрослых вызвать помощь

Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

 Мальчик ни на шаг не отходил от пса, пока не прибыли работники из службы по уходу за животными

Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

 Мальчик ни на шаг не отходил от пса, пока не прибыли работники из службы по уходу за животными

Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

 Оздемир сказал, что на таких добрых делах, как поступок Хусейна, и держится вера в человечность и человечество

Этот 8-летний мальчик возвращает нам веру в человечность

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Мальчик-беженец отказался покинуть раненую бездомную собаку, пока не прибыла помощь Хусейн аль-Хасан, 8-летний сирийский мальчик из семьи беженцев, спас...

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