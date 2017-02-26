Мальчик-беженец отказался покинуть раненую бездомную собаку, пока не прибыла помощь

Хусейн аль-Хасан, 8-летний сирийский мальчик из семьи беженцев, спас травмированную бездомную собаку, которую сбила машина возле его нового дома в турецком городе Килис. Он сразу же бросился на помощь и даже принес свое одеяло, хотя в его собственном доме есть проблемы с отоплением. Хусейн накрыл дрожащую собаку этим одеялом, а затем попросил взрослых вызвать помощь. Мальчик ни на шаг не отходил от пса, ожидая спасателей…

Вскоре приехали работники из службы по уходу за животными и забрали собаку в ветеринарную клинику. К сожалению, было слишком поздно – пес умер от внутреннего кровотечения, вызванного травмами. Это безумно расстроило Хусейна, но его человечный поступок не остался без внимания. Вице-мэр города Джума Оздемир приехал в гости к Хусейну и его семье, чтобы выразить свою признательность и благодарность. Оздемир сказал, что на таких добрых делах и держится вера в человечность и человечество.

8-летний сирийский беженец Хусейн аль-Хасан возвращает нам веру в человечность





Он заметил сбитую машиной собаку возле своего нового дома в турецком городе Килис и бросился ей на помощь





Мальчик принес свое одеяло, хотя в его доме есть проблемы с отоплением





Хусейн накрыл дрожащую собаку одеялом, а затем попросил взрослых вызвать помощь





Мальчик ни на шаг не отходил от пса, пока не прибыли работники из службы по уходу за животными





Мальчик ни на шаг не отходил от пса, пока не прибыли работники из службы по уходу за животными





Оздемир сказал, что на таких добрых делах, как поступок Хусейна, и держится вера в человечность и человечество





Текст: Flytothesky.ru