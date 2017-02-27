Как не разрушить себя в отношениях?

Общество привыкло навязывать нам свои правила и шаблоны поведения: будь настоящей женщиной, говори то, чего от тебя хотят услышать, поступай так, как того требуют окружающие или этикет, не спорь, прогибайся под мужа, стань удобной. Но правильная ли это позиция, к чему она в действительности может привести?





Закладывание программы «будь удобной»

С самого младенчества девочку учат быть удобной – слушаться родителей, подстраиваться под мнение окружающих, быть красивой, прилежной, заботливой, чтобы заслужить к себе любовь. Если муж оказался простофилей или неудачником, общество винит в этом его жену: это она недостаточно старалась, не смогла найти к нему подход, сделать его победителем! Если дети выросли плохими или невыдающимися, снова все ложиться на плечи женщины: плохая мать, не додала любви в детстве, не поддержала талантов, убила потенциал! Итак, женщина все время в чем-то недотягивает, что-то всем должна, от нее требуют отдавать и ничего не просить взамен, мол, в этом ее природа.

Время очнуться

Давайте скажем «стоп» и посмотрим правде в глаза. Должна ли женщина быть удобной или она тоже личность со своей волей, желаниями и чувством собственного достоинства? Должна ли она годить всем подряд, поступаясь своими принципами, отказываясь от своего будущего в угоду мужу, родителям и детям? Да, приятно, когда она послушна, тянет всех на себе, позволяя вытирать об себя ноги. Приятно, когда можно пользоваться ее телом и ничего не давать взамен. Но правильно ли считать такие отношения воплощением любви? Ответ простой: нет.

В чем отличие счастливой женщины от женщины удобной?

Настоящая женщина, прежде всего, личность. Со своими мечтами, от которых она не спешит отказываться, и своей картиной мира. Ее характер может быть сложным и непростым, однако это совсем не значит, что с нею вы не будете счастливы. Если женщина знает себе цену, умеет следовать за своим сердцем, если она излучает любовь к себе и окружающим, ее невозможно не любить!

Удобная женщина делает то, что от нее хотят, а потом мучается головными болями и плачет в подушку. Счастливая делает то, что сама считает нужным, и излучает радость, даже если это противоречит окружающему мнению. Удобная женщина боится сказать нет, боится быть не на высоте. Счастливая – умеет отказываться от того, что делает ее несчастной (плохих отношений, ненужных дел, отвратительной пищи), просто потому что не станет разрушать себя, подавляя свои чувства и желания.

Как перестать разрушать себя и выбрать новый путь?

Перестать разрушать себя в отношениях поможет полное переосмысление своей роли в паре, новая программа поведения, которая раскроет ваше собственное «я», а не навязанное кем-то извне. И развить в себе новое мышление поможет несколько правил.

1. Поймите, что вы заслуживаете любви просто по праву своего существования, а не потому, что умеете стирать, готовить, убирать или ублажать. Вы не должны связывать эти понятия воедино, потому что любовь – не награда за труды, терпение, красоту или самоотверженность, но сама суть существования. Любовь или есть, или ее нет.

2. Откажитесь от правила «ты мне, а я тебе». Счастливый человек – свободный человек, который не ждет за свои труды поощрения, как и не требует благ от своего партнера. Уважайте себя, отдавайте только в том случае, если действительно хочется отдавать, если чувствуете, что вы «переполнены».

3. Прекратите угождать и стараться быть удобной для всех. Слушайте себя, имейте в виду ваши цели и мечты, цените свою личность. Если вы видите, что в отношениях вас ограничивают или просто используют, – разорвите эти отношения. Хватит относиться к себе, как ко второму сорту, научитесь уважать себя и люди отреагируют ответным уважением.

4. Откажитесь от позиции прислуги, служение своей семье и прислужничество – две совершенно разные вещи. Во второй позиции вы слепо удовлетворяете желания близких, чем принижаете себя, в первой – вы настроены на потребности любимых людей, которые могут идти вразрез с их желаниями. Например, не всегда нужно потакать близким, иногда им нужна хорошая встряска, чтобы пробудить чувство долга или ответственности.

А какую позицию в отношениях занимаете вы? Всем нам нужна небывалая смелость, чтобы признаться в очевидном. Однако стать счастливой можно уже сейчас, если сделать выбор в пользу здоровых отношений с самой собой и своим окружением.

Удачи и смелости в новом пути!

Текст: Flytothesky.ru