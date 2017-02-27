Как сахар воздействует на наш мозг и на наше тело? Конечно, мы все знаем, как жестоко сахар обходится с нашей талией, но то, что он еще и порабощает мозг – это вряд ли вам известно. Сахар не так уж «сладок»: он не только вызывает ожирение и диабет; оказывается, его избыток в рационе питания связан с измененным функционированием головного мозга, включая ухудшение памяти и когнитивной деятельности. Что вам нужно знать, чтобы решительно урезать его потребление?





Во-первых, не все виды сахара столь вредоносны, ведь наш организм перерабатывает большую часть потребляемой пищи в сахар. Хороший сахар, или глюкоза, поступает из углеводов, таких как хлеб и макаронные изделия. Глюкоза питает клетки, в том числе и клетки мозга. Второй тип сахара – фруктоза из фруктов и овощей. В целом, фруктоза безвредна, но только не тогда, когда ею «заправлены» безалкогольные напитки, мед и другие обработанные пищевые продукты, как приправы и заправки для салатов. А еще фруктоза не стимулирует такие гормоны, как инсулин, который необходим для полноценной жизнедеятельности. Самый же страшный враг – это рафинированный белый сахар, способный натворить много бед.

1. Сахар вызывает привыкание

Маленький кусочек сахара моментально стимулирует мозг выделять дофамин, природное химическое вещество и мощный мотиватор к действиям. Именно он заставляет алкоголиков и наркоманов активно искать очередную дозу.

2. Сахар ускоряет старение кожи

Не нужно списывать морщины и дряблость кожи на воздействие солнца. Все гораздо проще – избыток сахара разрушает коллаген и эластин, отчего клетки замедляют свое восстановление. Единственная борьба с преждевременными морщинами – это сведение потребления сахара до минимума или полный отказ от него.

3. Сахар выводит из строя наш «датчик» переедания

Набор веса – это тоже проделки сахара. Лишь недавно ученые выяснили, что любовь к сладкому тормозит работу анорексигенной окситоциновой системы мозга – именно так называется встроенный в нас «датчик», не дающий нам передать и вызывающий чувство насыщения. Когда этот «датчик» ломается (не без помощи сахара), наш мозг перестает сигнализировать о том, что мы сыты.

4. Сахар снижает наш BDNF-фактор

Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) помогает нам с обучением и формированием новых воспоминаний. Когда уровень BDNF низок, мы, что называется, начинаем тормозить и не можем запоминать и изучать новые вещи. Наша память ухудшается. Некоторые исследования даже обнаружили связь между низким коэффициентом BDNF и болезнью Альцгеймера, депрессией и деменцией.

5. Отказ от сахара вызывает реальную ломку

Полное исключение сахара из рациона питания может вызвать аналогичную реакцию, как отказ от наркотиков – у человека вполне могут развиться тревожные реакции и тремор. Самый эффективный способ вырваться из сахарного плена – это изменить питание, а точнее постепенно снижать потребление «белого убийцы», а потом и вовсе от него отказаться.

Текст: Flytothesky.ru