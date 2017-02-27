Лисицы – это весьма обаятельные и хитроглазые животные, потому в данной статье мы представляем вам семь самых красивых и ярких их видов. Скорее всего, при слове «лиса» вам первым делом на ум приходит самый распространённый её вид – обыкновенная рыжая лисица (Vulpes Vulpes), чей ареал обитания охватывает практически всё Северное полушарие. Однако этот многообразный и очень адаптивный лисий род имеет множество видов по всей планете, каждый из которых весьма приспособлен к проживанию именно в своей природной среде.

Если вы любите лисиц и считаете, что они гораздо лучше смотрятся в дикой природе, чем вокруг чьей-либо шее, то вы определенно оцените фото этих пушистых красавиц в их естественной стихии!





1. Фенек



Francisco Mingorance



animalgalleries.org

Крохотная лисичка-фенек проживает в Северной Африке и пустыне Сахара, а её отличительная особенность – это большие ушки, которые служат для охлаждения тела в условиях жары. Кроме того, эти уши обладают таким изумительным слухом, что лисица в состоянии услышать добычу, двигающуюся под песком. Кремовый мех лисицы помогает отражать тепло в дневное время и согреться ночью.

2. Рыжая лисица



Roeselien Raimond



Kai Fagerström



Wenda Atkin



Roeselien Raimond

Обыкновенная рыжая лисица является самым многочисленным и наиболее широко распространённым видом. Рыжую красавицу можно обнаружить как по всему Северному полушарию, так и в Австралии. Они очень ловкие охотники и умеют перепрыгивать через заборы до двух метров в высоту.

3. Мраморная лиса



Открытые источники



Открытые источники



Ewald Mario

Арктическая мраморная лиса – это один из подвидов рыжей лисицы. Окраска этой лисы не встречается в природе, она была искусственно выращена людьми исключительно ради меха.

4. Серая лисица



Variegated Vibes



John Pane

Серая лисица, обитающая в Северной Америке, отличается от собратьев своей окраской под названием «соль с перцем» и черным кончиком хвоста. Это лиса является одним из немногих представителей семейства волчьих, которые способны лазить по деревьям.

5. Серебристая лисица



Shelley Evans



Matt Knoth

Серебристая лисица – это тоже разновидность рыжей лисицы, вся разница только в ином варианте пигментации. Когда-то серебристые лисы считались одними из самых ценных пушных зверей. Надо сказать, что их по-прежнему, увы, разводят и выращивают только ради меха.

Песец (полярная лисица)



Daniel Parent



imgur.com



Einar Gudmann



William Doran



Cecilie Sonsteby

Песцов можно встретить по всей территории за Полярным кругом. Их густой мех позволяет им выдерживать температуру до 70 градусов ниже нуля. У песцов достаточно короткие лапы, маленькие мордочки и приземистые туловища, что позволяет им сохранять тепло.

Крестовая лисица



Ben Andrew



Ben Andrew

Это еще одна разновидность обыкновенной рыжей лисы. Крестовые лисицы наиболее распространены в Северной Америке.

Кстати, какая лисичка вам больше всего пришлась по душе?

Текст: Flytothesky.ru