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7 самых красивых видов лисиц в мире

27.02.2017 21:30 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Лисицы – это весьма обаятельные и хитроглазые животные, потому в данной статье мы представляем вам семь самых красивых и ярких их видов. Скорее всего, при слове «лиса» вам первым делом на ум приходит самый распространённый её вид – обыкновенная рыжая лисица (Vulpes Vulpes), чей ареал обитания охватывает практически всё Северное полушарие. Однако этот многообразный и очень адаптивный лисий род имеет множество видов по всей планете, каждый из которых весьма приспособлен к проживанию именно в своей природной среде.

Если вы любите лисиц и считаете, что они гораздо лучше смотрятся в дикой природе, чем вокруг чьей-либо шее, то вы определенно оцените фото этих пушистых красавиц в их естественной стихии!

7 самых красивых видов лисиц в мире

1. Фенек

7 самых красивых видов лисиц в мире
Francisco Mingorance

7 самых красивых видов лисиц в мире
animalgalleries.org

Крохотная лисичка-фенек проживает в Северной Африке и пустыне Сахара, а её отличительная особенность – это большие ушки, которые служат для охлаждения тела в условиях жары. Кроме того, эти уши обладают таким изумительным слухом, что лисица в состоянии услышать добычу, двигающуюся под песком. Кремовый мех лисицы помогает отражать тепло в дневное время и согреться ночью.

2. Рыжая лисица

7 самых красивых видов лисиц в мире
Roeselien Raimond

7 самых красивых видов лисиц в мире
Kai Fagerström

7 самых красивых видов лисиц в мире
Wenda Atkin

7 самых красивых видов лисиц в мире
Roeselien Raimond

Обыкновенная рыжая лисица является самым многочисленным и наиболее широко распространённым видом. Рыжую красавицу можно обнаружить как по всему Северному полушарию, так и в Австралии. Они очень ловкие охотники и умеют перепрыгивать через заборы до двух метров в высоту.

3. Мраморная лиса

7 самых красивых видов лисиц в мире
Открытые источники

7 самых красивых видов лисиц в мире
Открытые источники

7 самых красивых видов лисиц в мире
Ewald Mario

Арктическая мраморная лиса – это один из подвидов рыжей лисицы. Окраска этой лисы не встречается в природе, она была искусственно выращена людьми исключительно ради меха.

4. Серая лисица

7 самых красивых видов лисиц в мире
Variegated Vibes

7 самых красивых видов лисиц в мире
John Pane

Серая лисица, обитающая в Северной Америке, отличается от собратьев своей окраской под названием «соль с перцем» и черным кончиком хвоста. Это лиса является одним из немногих представителей семейства волчьих, которые способны лазить по деревьям.

5. Серебристая лисица

7 самых красивых видов лисиц в мире
Shelley Evans

7 самых красивых видов лисиц в мире
Matt Knoth

Серебристая лисица – это тоже разновидность рыжей лисицы, вся разница только в ином варианте пигментации. Когда-то серебристые лисы считались одними из самых ценных пушных зверей. Надо сказать, что их по-прежнему, увы, разводят и выращивают только ради меха.

Песец (полярная лисица)

7 самых красивых видов лисиц в мире
Daniel Parent

7 самых красивых видов лисиц в мире
imgur.com

7 самых красивых видов лисиц в мире
Einar Gudmann

7 самых красивых видов лисиц в мире
William Doran

7 самых красивых видов лисиц в мире
Cecilie Sonsteby

Песцов можно встретить по всей территории за Полярным кругом. Их густой мех позволяет им выдерживать температуру до 70 градусов ниже нуля. У песцов достаточно короткие лапы, маленькие мордочки и приземистые туловища, что позволяет им сохранять тепло.

Крестовая лисица

7 самых красивых видов лисиц в мире
Ben Andrew

7 самых красивых видов лисиц в мире
Ben Andrew

Это еще одна разновидность обыкновенной рыжей лисы. Крестовые лисицы наиболее распространены в Северной Америке.

Кстати, какая лисичка вам больше всего пришлась по душе?7 самых красивых видов лисиц в мире

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Лисицы – это весьма обаятельные и хитроглазые животные, потому в данной статье мы представляем вам семь самых красивых и ярких их видов. Скорее всего, при слове...

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