Мы живем в мире, одержимом веганством и вегетарианством, а потому многие производители моментально перестроились и разнообразили свой ассортимент специально для нелюбителей мяса и прочих животных белков. Увы, не все они при более тщательном анализе действительно оказываются вегетарианскими. Вы, наверное, уже знаете, что мед не для вегетарианцев, и вы открыли для себя страшную правду о красном пищевом красителе (карминовая кислота, производимая самками насекомых). Оказывается, есть еще больше продуктов, которые тоже содержат ингредиенты животного происхождения. Приготовьтесь к пищевому шоку: это конфеты, пиво и иногда даже каши. Проверьте список из нижеописанных восьми, казалось бы, вегетарианских продуктов.





1. Желейные конфеты

Желатин – один из трех основных ингредиентов этих милых сладостей. А желатин, как известно, производится из костей животных. Так что от конфет придется отказаться!

2. Растительные сливки

Растительные сливки в основном состоят из сахара, растительного масла и загустителей, но есть один коварный ингредиент, который тоже в этих сливках присутствует – он называется казеинат натрия. В случае, если вы не знаете, казеинат натрия представляет собой сухой молочный белок.

3. Вустерширский соус

Между прочим, в этом популярном соусе «плавают» ферментированные анчоусы, а не только безобидные овощи и специи. Вустерширский соус может хитро замаскироваться в коктейле «Кровавая Мэри», салате «Цезарь» и итальянской пасте.

4. Каши

К кашам тоже нужно относиться настороженно, особенно к кашам с наполнителями. Нередко в их составе присутствует все тот же антивегетарианский желатин.

5. Многие виды пива

Да, даже пиво не всегда безопасно. Некоторые сорта пива – и некоторые вина тоже – осветляются при помощи специальных веществ на животной основе: желатин, рыбий клей (из плавательного пузыря) или казеин.

6. Белый сахар

Если вы пытаетесь воздерживаться от всех продуктов животного происхождения, лучше остановитесь на специальном веганском сахаре, поскольку обычный белый сахар нередко пропускается через фильтр из костяного угля, то есть высушенных и сожженных костей. Конечно, конечный продукт этот костяной уголь не содержит, но однозначно вступает с ним в контакт.

7. Апельсиновый сок, обогащенный Омега-3

Если вы увидите на этикетке сока привлекательное сообщение о том, что он обогащен Омега-3, знайте, что это жирная кислота, причем не только из рыбьего жира, но и из рыбьего желатина. Не самый лучший вариант начала вегетарианского дня.

8. Бобовые

Традиционные обжаренные бобовые делаются с добавлением жира (сала). Так что в следующий раз, когда вы пойдете в мексиканский ресторан, уточните этот момент у повара. А если вы выбираете банку с фасолью, чечевицей или нутом в магазине, внимательно прочтите состав, чтобы он не стал для вас сюрпризом.

Текст: Flytothesky.ru