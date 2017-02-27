Фактрум делится с читателем самыми частыми «ошибками», возникающими в работе вашего мозга.





Эффект привязки

Обычно при прогнозировании каких-либо показателей человек склонен ориентироваться на числа, полученные ранее. Например, при обсуждении заработной платы на собеседовании преимущество будет у того человека, кто первым сказал желаемые цифры, все дальнейшие обсуждения будут базироваться именно на них.

Эффект ожидания наблюдателя

Если вы в чем-то заинтересованы, то ваши ожидания могут повлиять на дальнейшее развитие. В том случае, если вы хотите получить какой-то определенный результат при исследовании, то, сами того не осознавая, вы будете подгонять получаемые данные, чтобы выдать желаемое за действительность.

Предвзятость подтверждения

Когда человек получает информацию, то он стремится найти в ней те сведения, которые подтвердят его личные убеждения и представления. Именно поэтому иногда разнятся показания очевидцев какого-то происшествия.

Аффективная эвристика

Это явление представляет собой своеобразный фильтр чувств и эмоций, через призму которых человек осознает окружающую действительность. К примеру, если вы голодны, а перед вашими глазами будут мелькать слова «порт», «торт» и «корт», то вы запомните только «торт», потому что в данный момент оно будет значимо для вас.

Стадный инстинкт

Многие люди склонны опираться в своих суждениях на мнение большинства людей. Каждый человек хотя бы раз в жизни поддавался стадному инстинкту, даже если его личное мнение отличалось от остальных.

Искажение в восприятии собственного выбора

Человек может быть настолько уверен в своем выборе, что может и не замечать его нерациональности и слабых сторон. Например, если ваша любимая собака укусит другого человека, то вы подумаете, что виноват именно человек, подразнивший пса, потому что агрессивными могут быть другие собаки, а не ваша.

Мёртвая зона когнитивных искажений

Это явление можно выразить одной фразой — «в чужом глазу соринку увидишь, а в своём и бревно не заметишь». Люди чаще всего не замечают собственных стереотипов и критикуют других за их предубеждения.

Консерватизм

В той или иной степени консерватизму подвержен каждый человек. Многие продолжают верить в что-то, даже если получены прямые научные доказательства того, что это ошибка. Примером может служить то, что на протяжении долгих лет люди продолжали верить в то, что Земля плоская, даже после прямого опровержения и доказательств.

Иллюзия кластеризации

У некоторых людей возникает бессознательное желание видеть в цепочках каких-то случайных событий закономерности, которые играют на руку владельцам казино. Так, многие игроки убеждены, что если им в прошлом выпало пять раз подряд «красное», то и сейчас нужно поставить на него.

Конформность

Это явление выражается в том, что люди стремятся вести себя «как все», иногда меняя собственное мнение. Психологом Соломоном Ашем было проведено исследование, в ходе которого добровольцы оценивали величину прямоугольников, но в их группе присутствовали люди, дававшие заведомо неправильные ответы. Оказалось, что 75% испытуемых изменили свои ответы после того, как узнали ответы «подсадных» участников.

Предпочтение нулевого риска

Стремление избежать одного из рисков, подвергнув себя другой серьёзной опасности — одна из самых частых ошибок. Если человек не может полностью управлять ситуацией, то он склонен к получения хотя бы малозначимого результата, достигнутого без особого риска.

Трагедия общин

Особенно ярко эта ошибка проявлялась в давние времена, когда человек, найдя хорошее поле, принимался использовать его на полную, истощая тем самым землю и не заботясь о будущем. Если у группы людей есть доступ к определенному числу ресурсов, то некоторые будут стремиться использовать их в большем количестве, пренебрегая общим благом и выставляя вперед лишь свои интересы.

Предпочтение целостных объектов

Практически всегда человек пытается завершить какое-либо начатое дело, даже если оно не несет за собой большой выгоды. Именно эта ошибка обуславливает то, что человек, придя в ресторан и заказав большую порцию, будет чувствовать себя обязанным съесть её полностью.

Стереотипизация

Люди склонны к тому, чтобы наделять конкретных личностей или группы людей особыми свойствами, не обладая конкретными сведениями и делая выводы, исходя лишь из личных предрассудков.

Сохранение статуса-кво

Это явление объединяет в себе консерватизм и «эффект вклада», поэтому человек может бояться изменить положение каких-то вещей в своей жизни, стремясь избежать потерь, пусть и ценой пропущенных возможностей.

Систематическая ошибка выживаемости

Ошибка принятия решения, основывающегося на имеющихся примерах успешного решения задачи и на неимении негативного опыта в данном вопросе, встречается достаточно часто. Поэтому люди считают, что в открытии собственного дела нет ничего сложного, ведь в мире есть столько успешных бизнесменов. Но на самом же деле эти люди не учитывают, что довольно велик и процент бизнесменов, потерпевших неудачу.

Иллюзия собственного превосходства

Люди чаще всего с удовольствием рассказывают о своих успехах, предпочитая умалчивать о постигших их промахах. Из-за этого у человека складывается неправильное мнение о своих способностях.

Выборочное восприятие

Альфонс Бертильон — известный юрист из Франции говорил, что «человек склонен видеть лишь то, что он замечает, но замечает лишь то, что присутствует в его подсознании».

Иллюзия «чайника» и «спеца»

Люди, которые часто перекладывают ответственность на других, подвержены влиянию феномена чрезмерной уверенности в работе специалистов. При принятии важного решения они бегут за советом к профессионалу, а когда всё выходит не по плану, то считают, что виноваты не они, а спец, давший неправильный совет.

Пренебрежение масштабами

В ходе эксперимента трем группам людей предложили пожертвовать деньги на спасение птиц, территория обитания которых оказалась под угрозой из-за разлива нефти. Первой группе предложили спасти две тысячи птиц и каждый пожертвовал по 80 долларов, второй группе — 20 тысяч птиц, сборы составили по 78 долларов с каждого, а каждый участник третьей группы заплатил по 88 долларов за спасение двухсот тысяч пернатых. Получается, что количество средств, которое люди готовы отдать для решения проблемы, по большей части не зависит от её масштаба.