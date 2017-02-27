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Подборка забавных анекдотов и шуток
28.02.2017 11:33 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум предлагает читателю уморительные анекдоты, после прочтения которых вы станете веселее и бодрее.
— У меня телефон украли.
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Когда человек улыбается, то он задействует около 53 лицевых мышц, а когда хмурится — всего 20. Именно поэтому часто улыбающиеся люди имеют намного меньше морщин,...
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