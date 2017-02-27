Фактрум делится с читателем настоящими «жемчужинами» буддистской философии!





Дуккха: Жизнь — это болезненная штука, вызывающая страдания

Большинство жителей Европы совершенно неправильно трактует известную догму буддизма — «Жизнь есть страдание». В действительности это выражение стоит понимать так: «Жизнь не слишком приятна и ласкова. Просто смиритесь с этим».

Сторонники буддизма говорят, что человек испытывает колоссальную часть своих страданий потому, что стремится избежать душевных мучений и подавляет свои эмоции. На протяжении всей жизни вы испытываете негативные чувства: печаль, тревогу, скуку, усталость, боль от потери. И многие хотят избавиться от них, употребляя наркотики или алкоголь, совершая необдуманные траты, но тем самым они лишь больше погружаются в пучину отчаяния и неудовлетворенности своей жизнью.

Не стоит думать, что вам чего-то не достаёт для ощущения полного счастья. Все ваши страдания, вся боль и даже смерть — это просто кусочки мозаики вашей жизни. Примите свою жизнь именно такой, какая она есть, и не усердствуйте в создании фантазий. Стоит перестать верить в то, что идеальная жизнь — это сплошные развлечения и праздность. Если вы осознаете всё несовершенство жизни как можно раньше, то вы испытаете намного меньше страданий и разочарований и сможете менее болезненно реагировать на постигающие вас неудачи на жизненном пути.

Анитья: Жизнь — постоянное движение

Анитья — это непостоянство, означающее, что наша жизнь заключается в постоянном движении. Невозможно вернуться в прошлое, невозможно прожить заново вчерашний день и даже наше будущее — это лишь иллюзия. Просыпаясь каждое утро, вы изменяетесь и становитесь не таким, как были вчера. Всё вокруг вас и вы сами (ваши клетки тела, ваши мысли) — всё меняется, даже если вы и не замечаете этого.

Человек верит в то, что всё вокруг меняется и ничего постоянного не существует, поэтому и считает, что чёрная полоса в жизни должна когда-то кончиться. Но если человек испытывает радость и счастье, то надеется, что такое состояние продлится как можно дольше. Однако и счастье когда-нибудь заканчивается, поэтому нужно получить от него максимум удовольствия. Поймите: всё, что имеется у вас в жизни, — это лишь данный момент.

Старайтесь праздновать изменения. Всё негативное, что случилось с вами, скоро забудется, а всё хорошее — задержится в вашей памяти лишь в том случае, если вы будете им наслаждаться. Обладание модным гаджетом сможет сделать вас счастливым всего на несколько дней, в то время как радость от общения с близкими будет повторяться изо дня в день.

Анатма: Вы сами постоянно меняетесь

Почему-то все люди уверены в существовании своего постоянного и истинного «я». Но что это и где оно находится? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа.

Согласно философии буддизма, в человеке нет никакого устойчивого «я». Человек изменяется каждый день, его личность развивается достаточно быстро. Конечно, у каждого человека есть его работа, профессия, имя, тело, то есть всё, с помощью чего он как бы «фиксирует» себя. Вы не останетесь прежними, если не будете прикладывать прежние усилия, но ваша жизнь никогда не изменится, если вы будете повторять одни и те же действия, не стремясь что-то изменить.

Не сосредотачивайтесь на поиске собственного «я». Создавайте себя в каждый конкретный отрезок времени, тогда вы можете измениться в любой момент. Если сегодня вы в печали, то это вовсе не означает, что вы будете таким всегда. Если вы сможете отступить от поисков собственного «я», то сможете насладиться настоящим. Всё равно завтра ваша жизнь уже будет другой.