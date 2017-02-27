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Анекдоты для ценителей хорошего юмора
28.02.2017 12:01 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя десятку замечательных анекдотов, которая развеселит вас и ваших знакомых до слёз!
— Я нормально посолил суп?
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Человеку, обладающему отличным чувством юмора, гораздо проще заводить новые знакомства. Как правило, шутники легко сходятся с новыми людьми и быстро переходят...
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