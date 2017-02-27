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Как использовать стоицизм в повседневной жизни

28.02.2017 14:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Древние стоики были мастерами по части негативного мышления. Их философское отношение к жизни может пригодиться и современным людям. Особенно тем, кто не является сторонником «позитивной психологии» Селигмана и при каждом упоминании о необходимости «оптимистического взгляда на мир» хочет послать «оптимиста» далеко и надолго.

Как использовать стоицизм в повседневной жизни

1. «Негативная визуализация».

В трудную минуту задайте себе вопрос: «Что могло быть еще хуже?»
Это один из основных инструментов стоицизма. Если вы думаете, что ваша ситуация «хуже некуда», то сильно ошибаетесь. Вариант «еще хуже» есть всегда. Очень многие планы провалились только потому, что люди не хотели думать о том, что надо делать, если все пойдет не так. Спецназ во время подготовки к опасной миссии всегда разрабатывает несколько запасных планов. Каждый момент предстоящей операции тщательно изучается, и в случае ошибки заранее известно, как поступить. Составьте для себя такой план и уймите, наконец, свою тревогу.

2. Спокойствие.

Стоики считают, что гнев – это пустая трата времени. Когда в душе все кипит от возмущения, говорите тише и мягче. Сенека утверждал, что если мы будем стараться выглядеть спокойными, через некоторое время действительно станем более уравновешенными. Это обман, но он работает и дает результат. Кроме того, осуществляя этот прием, вы с каждым разом будете все больше гордиться своей сдержанностью и умением контролировать эмоции.

3. Сознательные временные лишения.

Когда вы решаете похудеть и сознательно отказываетесь от любимого лакомства (например, шоколада), то первый кусочек после окончания диеты покажется самым вкусным. Потом вы можете съесть гору шоколада, но он уже не будет вызывать такого «восторга». Мы склонны не ценить то, что принимаем как само собой разумеющееся.
Временный отказ тренирует силу воли и делает нас более сильными. А это увеличивает шансы на успех в любых областях. Большинство успешных людей обладают не только высоким IQ, но и хорошо развитым чувством самоконтроля.

Формирование самодисциплины – трудная задача, и мы иногда не в состоянии обуздать свои желания. Эпиктет, который учил своих студентов основам стоицизма, говорил, что главное — не винить себя за неудачи. Самокритика подрывает уверенность в себе и уменьшает мотивацию делать правильные вещи. Сохраняйте безмятежность и помните, что на пути улучшения своей жизни можно и споткнуться.Как использовать стоицизм в повседневной жизни

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Древние стоики были мастерами по части негативного мышления. Их философское отношение к жизни может пригодиться и современным людям. Особенно тем, кто не является...

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