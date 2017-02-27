Для тех, кто заинтересован прокатиться на американских горках, удобно расположившись в своем собственном автомобиле, идеальным вариантом может стать мост Ешима Охаши, расположенный в Японии. Это сооружение имеет 44 метра в высоту и, хотя не может похвастаться ни резкими разворотами, ни «мертвыми петлями», способно не на шутку взволновать (если не ужаснуть!) проезжающего по его крутейшему наклону водителя.





Столь экстравагантная форма была спроектирована не просто так: под мостом должно оставаться достаточно места для свободного прохождения кораблей. По этой причине архитекторам было необходимо создать достаточно крутые подъемы с обоих берегов озера Накауми. Однако водители, начинающие жутковатый спуск по мосту в сторону Мацуэ или Сакаиминато (городов, которые связывает мост) получают за свои переживания достойное вознаграждение – потрясающий панорамный вид своего пункта назначения. Ешима Охаши представляет собой крупнейший рамный мост в Японии, а также третий по величине во всем мире.

Эффект американских горок кажется еще более головокружительным на фотографиях, сделанных при помощи телеобъектива. При фронтальном ракурсе подъем моста видится еще более резким. В действительности наклон сторон Ешима Охаши равен только 6,1% и 5,1%.

















Фото: DailyMail

Текст: Flytothesky.ru