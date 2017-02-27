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Мост в Японии, который больше напоминает американские горки

28.02.2017 13:20 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Для тех, кто заинтересован прокатиться на американских горках, удобно расположившись в своем собственном автомобиле, идеальным вариантом может стать мост Ешима Охаши, расположенный в Японии. Это сооружение имеет 44 метра в высоту и, хотя не может похвастаться ни резкими разворотами, ни «мертвыми петлями», способно не на шутку взволновать (если не ужаснуть!) проезжающего по его крутейшему наклону водителя.

Мост в Японии, который больше напоминает американские горки

Столь экстравагантная форма была спроектирована не просто так: под мостом должно оставаться достаточно места для свободного прохождения кораблей. По этой причине архитекторам было необходимо создать достаточно крутые подъемы с обоих берегов озера Накауми. Однако водители, начинающие жутковатый спуск по мосту в сторону Мацуэ или Сакаиминато (городов, которые связывает мост) получают за свои переживания достойное вознаграждение – потрясающий панорамный вид своего пункта назначения. Ешима Охаши представляет собой крупнейший рамный мост в Японии, а также третий по величине во всем мире.

Эффект американских горок кажется еще более головокружительным на фотографиях, сделанных при помощи телеобъектива. При фронтальном ракурсе подъем моста видится еще более резким. В действительности наклон сторон Ешима Охаши равен только 6,1% и 5,1%.Мост в Японии, который больше напоминает американские горки

Мост в Японии, который больше напоминает американские горки

Мост в Японии, который больше напоминает американские горки

Мост в Японии, который больше напоминает американские горки

Мост в Японии, который больше напоминает американские горки

Фото: DailyMail

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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