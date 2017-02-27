Как вы любите проводить выходные, и как на эти предпочтения влияет ваш знак? Куда ехать, что делать и с кем путешествовать – все с учетом ваших зодиакальных вкусов. Должна ли это быть заряжающая энергией активная деятельность, познавательная экскурсия или пассивное расслабление?





1. Овен

Скорость, азарт и приключения – это ваш билет в уик-энд. Поездка на мотоцикле в горы или любая другая активность на открытом воздухе дают Овну вдохновляющее ощущение свободы. Несмотря на то, что этому знаку вполне нравится путешествовать в одиночку, спокойный и хладнокровный спутник ему не повредит – такой человек будет периодически охлаждать горячую и сумасбродную голову Овна.

2. Телец

Неторопливая вылазка на природу, желательно в сельскую местность, с большим количеством остановок для перекусов является идеальным сценарием Тельца для отдыха в выходные. Хотя ему не всегда хочется покидать уют жилища, тем не менее, возможность эстетического удовольствия от созерцания природы и фермерской жизни вполне может заставить людей-Тельцов двигаться.

3. Близнецы

Близнецам нужен отдых с движением и деятельностью по принципу «чем больше – тем лучше». Больше людей, больше мест, больше общения! Но будьте осторожны в выборе случайных попутчиков и автостопщиков, потому что естественное любопытство может притупить чувство самосохранения. А еще Близнецам нужно всегда иметь под рукой телефон или планшет, чтобы систематически информировать мир в социальных сетях о своих приключениях.

4. Рак

Если Рак и собирается совершить какую-либо вылазку на уик-энд, то это либо семейный ресторанчик, либо посещение бабушек и дедушек с детьми. В любом случае, выходные для Рака всегда происходят в контексте семьи и еды. Душа Рака очень романтическая и ностальгическая, потому он не откажется и от прогулки по антикварным лавочкам и историческим местам. А так как находиться вдали от комфорта собственного дивана может быть немного сложным для этого знака, с собой он прихватит с собой любимую подушку или плед.

5. Лев

Львиная идея отдыха в выходные дни, вероятно, включает в себя поездку на шикарной машине, модные отели и множество возможностей для развлечений по пути. Льву неинтересен обычный уик-энд – ему нужно себя побаловать и потешить свое эго. Скорее всего, он предпочтет наслаждаться посещением какого-нибудь респектабельного и роскошного места. Это не тот знак, чтобы довольствоваться лежанием на подстилке с корзинкой еды в ближайшем парке.

6. Дева

Дева выберет отдых на природе, так что кемпинг или пешие походы – это идеальный вариант времяпровождения в выходные дни. Однако даже обычная рыбалка у Девы должна быть тщательно организована. Она будет планировать любой отдых за несколько недель, а то и месяцев, изучая маршрут и продумывая необходимые вещи.

7. Весы

Как истинные любители романтики, красоты и удовольствия, Весы будут наслаждаться отдыхом для двоих, который включает в себя искусство, музыку и много времени, чтобы расслабиться и снять стресс. Недолгая поездка на курорт или романтический пляжный отдых с партнером сделает Весов счастливыми, особенно если уик-энд будет включать в себя вкусные десерты и красивые закаты.

8. Скорпион

Своеобразный характер индивидуалиста Скорпиона запросто подтолкнет его к уединению и одиночном поездкам и прогулкам. Он может отправиться по местам известных преступлений, прогуливаться по кладбищам или посещать дома с привидениями в городах с богатой историей. Этот знак вообще любит передвигаться таинственно и незаметно, нередко даже инкогнито, словно играя с самим собой в какую-то странную игру для получения острых ощущений.

9. Стрелец

Стрельцы без ума от различных культур и обычаев, однако поездка в далекие места не для короткого уик-энда. Потому на выходные этот знак может опробовать сплав по реке, поход в неизвестную местность или небольшие приключения в горах. Основная проблема – это не переусердствовать и не закончить отдых травмой или укусом опасного насекомого, которые могут испортить все впечатления.

10. Козерог

Скорее всего, этот знак получит максимум удовольствия от уик-энда, если его отдых будет сосредоточен вокруг работы или бизнес-проекта. Такое оригинальное расслабление действительно приносит удовлетворение слишком практичному характеру Козерога. Как исключение он может согласиться на небольшую прогулку или поездку с семьей или друзьями для смены обстановки и декораций.

11. Водолей

Идеальный уик-энд для Водолея должен быть необычным. Он наверняка не станет планировать его заранее, предпочитая вместо этого свободу и спонтанность. Особенно этот знак любит поездки с участием массы друзей и знакомых, чтобы собрать вокруг себя многолюдную компанию. Водолею также понравится посещение странных мест, таких как музей НЛО или альтернативные и неформальные выставки и концерты.

12. Рыбы

Рыбы, как очень высокодуховный водный знак, предпочтут тур по сакральным местам или отправятся к водоему для медитаций, молитв и очищения ума. Рыбы с удовольствием будут рассматривать дикую природу и общаться с растениями и животными. Они знают, что жизнь – это постоянное путешествие, а не пункт назначения, потому интуитивно желают побродить по отдаленным местам вдали от шумной цивилизации.

Текст: Flytothesky.ru